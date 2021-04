Ministrul Muncii a primit o amendă de doar 500 de lei. Amintim că, potrivit articolului 65, litera h, din legea nr.55/200 „nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2.500 de lei”.

„Pentru mine, procesul amenzii a început în momentul în care am solicitat să fiu amendată. După cum bine cunoaşteţi, eu am domiciliul în Sibiu şi procesul verbal fiind transmis de Poliţia Sibiu ajunge la domiciliul din Sibiu. Eu nu am ajuns acasă la Sibiu în acest weekend. Ca atare, ştiam că trebuie să ajungă procesul verbal şi am lăsat cheia cuiva să plătească amenda. Deci, pentru mine, ca să zic aşa, situaţia era oarecum încheiată pentru că lăsasem banii, cheia, să plătească amenda. Şi dovadă că azi dimineaţă, la prima oră, finuţa mea s-a dus să plătească amenda", a afirmat Turcan, marţi seara, la Antena 3.



Ea a admis că subiectul a devenit de notorietate şi a menţionat că o întristează faptul că a greşit, dar i se pare "stranie" toată atenţia acordată acestui subiect.