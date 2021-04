„Ce vă spuneam că dl ministru Stelian Ion nu e departe de "performanțele" unuia din predecesorii săi, și anume "savantul de renume mondial" Tudorel Toader? Iată cum actualul ministru Ion calcă exact pe urmele lui TT, modificându-și postările pe măsură ce își revizuiește și atitudinea cu privire la diverse subiecte. Doar că fostul ministru dl. TT își ștergea postările după o oră, iar actualul ministru, dl. Ion, doar le modifică (semnificativ) conținutul după... ceva mai mult timp, dupa ce este prins cu minciunica!

Iată un exemplu! După ce mai întâi și-a asumat cu nerușinare toată munca predecesorilor dumisale pe legile justiției, clamând această "realizare măreață" a domniei-sale ("dupa doar 3 luni la minister") fără să amintească despre faptul că de fapt nu făcuse altceva decât să preia această muncă aflată în pregătire la Ministerul Justiției din iunie 2019, acum, după ce l-am prins cu mâța-n sac și i-am demascat minciunica, încearcă să justifice felul în care arată în prezent aceste legi ( pe care le-a făcut harcea-parcea prin modificările fără cap și coadă pe care le-a adus) prin asocierea cu predecesorii domniei-sale de la MJ. Acum invocă și munca altor miniștri despre care "uitase" inițial. Realitatea tristă ne arată însă că nu a făcut decât să-și bată joc de munca acestora...Dl min.(min de la ministru, nu de la minciuna) Stelica, zice ca legile justitiei au fost scrise "partial" chiar de predecesorul sau. "Decat" ca a incurcat termenii, "integral" cu "partial". Daca va proceda cu legile astea gasite de-a gata cum a procedat cu legea privind desfiintarea SIIJ, inclusiv cu amendamentul superimunitatilor, agenda justitiei va fi "partial ... integral" facuta praf de dl. ministru Ion. Teoretic, ministerul justitiei e "partial" pe campii, practic, e cam "integral".

Eu vă spun în ritmul ăsta mâine-poimâine vom avea parte și de ode cu titulaturi și grade universitare, ca să fie bâlciul complet! Că tot văd că s-a lansat într-un adevărat turneu de PR, încât mă și întreb cine mai muncește în locul dumisale la ministerul justitie ca tot si-a delegat atributii importante. Ah, de fapt nu mă întreb prea mult, pentru că răspunsul îl știți și voi, nu-i așa?

Un răspuns cat un secretar de stat fără sare și Piper ea.

Citeste si: România și Serbia au decis înființarea unei Camere de Comerț

P.S. Dar să știți că eu chiar mă bucur și îi mulțumesc și pe această cale domnului ministru că îmi urmărește pagina, poate în felul acesta mai învață câte ceva, ca de exemplu art. 22 din HG nr. 561/2009)

Atasat dovada cum a fost prins cu minciunica domnul ministru Ion.. si cum si-a modificat smechereste postarea in care se lauda ca "dupa doar 3 luni" a realizat el marea cu sarea! In realitate, "dupa doar 3 luni" la minister, dl. ministru Stelian Ion "si-a insusit" munca altora dar nu a fost curajos sa promoveze si propunerile de reforma gasite de-a gata in ministerul justitiei ci a facut harcea-parcea proiectele de lege! Bravo, felicitări! Iată definiția eficientei și competentei marca Stelian Ion, nu?", scrie Ana Birchall pe Facebook.