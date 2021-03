„În perioada februarie-aprilie 2012 am fost ministrul Economiei și Mediului de Afaceri. Așa cum știți, în 2017 am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală, am dat și o declarație la DNA, mi-am menținut această declarație în fața instanței. Justiția trebuie să se înfăptuiască. (...) FMI avea cu Guvernul României un acord. Printre obligațiile asumate de către România era și aceea de reziliere, renegociere a contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. (...) Eu în perioada în care am fost ministru, am spus și în fața instanței, că îmi amintesc că echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau printre altele obligația să urmărească perioada de valabilitatea a acestor contracte, reducerea cantității de energie electrică livrată, creșterea tarifelor la care se vindea energia electrică și introducerea unor clauze de hidraulicitate scăzută”, a spus Bode.