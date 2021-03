Aceasta susține că instituția pe care o reprezintă nu este „un apendice al Guvernului”, așadar nu trebuie să „mângâie pe creștet” Executivul.

„Instituţia asta nu poate să fie - şi asta ar fi bine lumea să înţeleagă – nu poate să fie un apendice al Guvernului. Ea nu este o instituţie care să mângâie pe creştet Guvernul, că nu ăsta-i rostul ei. Când ai un mandat constituţional să aperi drepturile şi libertăţile, prima întrebare trebuie să fie: Dar cine poate să afecteze drepturile şi libertăţile? Păi întotdeauna guvernul, administraţia centrală, administraţia locală”, a declarat Weber la Antena 3.

Avocatul Poporului susține că nu are motive pentru care să își dea demisia din această funcție.

„Sinceră să fiu, nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia. Mie mi se pare că ceea ce noi am făcut instituţional în acest an de zile – e un an şi jumătate de când am venit eu - sunt lucruri care erau pentru respectarea Constituţiei şi a drepturilor constituţionale”, a explicat Renate Weber, citata de adevarul.ro.