„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil și vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfășurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade și am primit o invitație de la DLAF pentru, și citez, “furnizarea informațiilor pe care le dețineți în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului” aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitație nu s-ar fi lăsat atât așteptată – am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidențiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spațiul public”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Dan Barna susține că va „onora cu încredere” invitația DLAF.

„Acum sper că odată cu această invitație, pe care o voi onora cu încredere, să se lămurească toate aspectele, iar verificarea începută în campania electorală să își încheie parcursul și să scurteze drumul adevărului către lumină. Adevărul, onestitatea și transparența au caracterizat întreaga mea carieră – în politică și înainte – iar prezența mea la DLAF este exact garanția că asta nu este un slogan, ci un crez”, a mai scris Barna.

Liderul USR, Dan Barna, a declarat că nu a fost audiat și nu are nici o calitate în dosarul deschis în octombrie 2019 de DNA Alba după o anchetă realizată de Rise Project în care era acuzat că că ar fi ”supervizat”, când era în mediul privat, ”fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”. Barna mai spune că este dispus să răspundă la orice întrebări pentru a închide ”această permanentă zornăitoare care, din când în când, apare în spațiul public”. Vicepremierul a mai spus că, în paralel, este în desfășurare și o anchetă realizată de Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF).

„Mai există cealaltă verificare pe care o face DLAF-ul și care de asemenea este înțeleg deschisă și în desfășurare. Vă spun și pe această cale, sunt total disponibil să răspund la orice întrebare, să clarific orice neclaritate pe care o au despre una din activitățile mele profesionale anterioare, tocmai pentru că sper și îmi doresc să se închidă această permanentă zornătioare care, din când în când, apare în spațiul public în diverse momente de oportunitate comunicațională pentru alții. Aștept să fiu invitat pentru orice fel de clarificări să ajungem la un capăt și să avem un rezultat de orice fel. Să se închidă povestea asta îmi doresc, pentru că, atunci când mai apare o dezbatere publică, zang, se mai aruncă această gogoriță în spațiul public”, a declarat Dan Barna.