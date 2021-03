„Nu am fost. Am aflat din presă despre publicarea datelor, dar nu cred că este asta o problemă. (...) la fiecare conferință de presă, marțea, aceasta a fost dorința mea a fost ca în fiecare săptămână să prezentăm numărul de persoane vaccinate, am încercat să fim cât mai transparenți. Orice demers în direcția transparentizării, care respectă legislația în vigoare, este susținut de mine 100%”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a fost întrebat și despre afirmațiile consilierului ministrului Vlad Voiculescu, Ștefan Voinea, potrivit cărora Ministerul Sănătății nu mai are acces de două zile la data.gov.ro pentru a publica informațiile despre pandemie.

„Nu știu dacă are sau nu are acces. (...) Se pot întâmpla lucruri tehnice. Infrastructura tehnică a Guvernului nu e dintre cele mai performante. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu când am accesat-o ieri funcționa”, a spus premierul, potrivit hotnews.ro.

Florin Cîțu a mai fost întrebat și dacă președintele Klaus Iohannis șau alt membru al Guvernului i-a cerut să îl demită pe Vlad Voiculescu, iar premierul a negat această informație.