„În acest mandat de ministru al Muncii, am constatat încă o dată că în România s-a vorbit foarte mult în decursul timpului şi s-a făcut foarte puţin. E nevoie de decizie fermă şi rapidă şi urmărită până la implementare la firul ierbii. Îmi propun să fac lucrul acesta şi vă chem să fim solidari în acest demers, oricând simţiţi că sunt probleme sistemice aştept să mi le semnalaţi. Dar, în acelaşi timp, vă chem să ne concentrăm şi pe soluţii", a precizat ea.

Turcan a arătat că pune un preţ mare pe dialog.

„Aş vrea să schimbăm paradigma pe care am simţit-o când am venit la minister. Primeam deseori răspunsuri că nu se poate, că nu ne permite legea. Întrebarea mea este: Fraţilor, cum adică nu ne permite legea? Noi suntem în măsură să schimbăm legea astfel încât să rezolvăm probleme! Lucrul acesta îmi propun să îl facem constant împreună", a subliniat ministrul.

Potrivit lui Turcan, există mai multe aspecte pe care le doreşte schimbate încă de când a venit la minister.

„Avem foarte multe provocări. Eu fac politică de mulţi ani şi realizez că lumea se schimbă şi aşteptările oamenilor cresc de la an la an, se cere mai mult de la decidenţii politici şi din păcate s-a oferit puţin. Noi trebuie să de adaptăm la aceste noi cerinţe. Dacă tot există această simptomatologie numită "reformită", să reuşim să eliminăm simptomatologia şi să facem reformă. Adică nu doar să avem percepţii că e nevoie de reformă, ci să acţionăm. O reformă înseamnă decizie. O să pun pe agenda voastră şi a altor parteneri sindicali câteva proiecte reale de reformă pe care le-am simţit explodând din prima zi când am intrat în minister", a continuat oficialul guvernamental.

Ea a arătat că prioritatea zero la venirea în minister a fost pregătirea bugetului.

„M-am luptat până la ultimul leu în acest buget, astfel încât măsuri ferme pe care ni le-am asumat în momentul în care am ajuns la decizie să poată să fie susţinute financiar. Evident că au venit în faţă, au explodat în faţă, câteva subiecte extrem de sensibile. Aceste probleme ţin de salarizare în sistemul public şi necesitatea de a aduce unitatea şi echitatea în sistemul public. S-a vorbit mult de lucrul acesta, dar dacă vă uitaţi pe articolele de lege, pe fluturaşii de salarii, o să ajungeţi la concluzia că nu mai putem să închidem ochii. Trebuie să facem ceva în privinţa salarizării în sistemul public", a susţinut Turcan.

Turcan: „Vrem să fim moderni, dar nu putem să fim moderni şi deschişi fără digitalizare"

Potrivit acesteia, este nevoie de digitalizarea tuturor bazelor de date cu privire la salariaţi, pensionari şi beneficiari de ajutoare sociale.

„Partea de pensii: oameni buni, cred că a fost subiectul predilect al politicienilor şi când ajungi în instituţie în calitate de ministru şi spui "vreau şi eu să văd cum pot fi recalculate pensiile astfel încât să acoperim majorările promise, mai mari sau mai mici, de oamenii politici şi ajungi la concluzia... - iar eu astăzi sunt în teritoriu tocmai pentru a demonstra încă o dată cum arată sistemul de pensii în România. Deci revin: cum poţi să vorbeşti ca lider în România că vrei pensii mai mari, dar dosarele de pensii arată aşa (Turcan a arătat la cameră un dosar de hârtie - n.r.) , cum operezi majorări, cum aduci echitatea pe dosare de pensii care arată aşa. Aici avem obligaţia să intervenim. Vrem să fim moderni, dar nu putem să fim moderni şi deschişi fără digitalizare", a punctat ea.

Turcan a arătat că pe partea de digitalizare contextul european este extrem de favorabil.

„Pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în acord cu Ministrul Fondurilor Europene, am inclus o componentă serioasă şi reală de digitalizare, astfel încât toate bazele de date să fie puse la punct, sintetizate şi interoperabile. Altfel, degeaba te uiţi la o statistică cu beneficiarii de pensii, dacă nu poţi să suprapui la modul real şi curat bazele de date cu pensionarii cu bazele de date cu cei care au contracte de muncă, să-ţi dai seama cum arată de fapt tabloul celor care accesează sistemul bugetar, câţi au, de exemplu, cumul pensie cu salariu, să ştie exact în toate instituţiile statului câţi angajaţi are şi ce contracte de muncă, să poţi să comunici cu celelalte ministere, să suprapui bazele de date de la Ministerul Muncii cu beneficiarii de ajutor social, cu baza de date de la Fisc, sunt informaţii importante pe care nu poţi să le ai fără un sistem digital performant", a mai spus ea.

Ministrul a arătat că doreşte să ştie cum va arăta pensia sa şi să poată face o simulare cât mai are de muncit pentru a primi o pensie decentă.

„Statul nu mai trebuie să fie un dictator care să le spună tuturor "asta nu se poate". Vă rog să mă credeţi că mă revoltă până în adâncul sufletului când aud decidenţi politici că "asta nu se poate". Cum nu se poate? De-aia eşti la decizie, ca să se poată", a subliniat oficialul.

Turcan a menţionat că joi se află în vizită la Suceava şi vineri va fi la Botoşani.

„Şefii de instituţii să aloce vizitelor în teritoriu o zi sau două pe săptămână, să vadă la firul ierbii cum funcţionează instituţiile pe care le conduc de la Bucureşti, să fie concentraţi pe rezultate", a mai spus ea, citată de Agerpres.