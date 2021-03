„Chiar și adversarii mei știu cā nu am trādat niciodatā! Probabil cā, in sinea lor, respectā asta! Nu l-am trādat pe Adrian Nāstase când partidul i-a întors spatele! Chiar și cei care-i datorau carierele și funcțiile publice. Adicā tot. Nu l-am trādat pe Dragnea când partidul s-a delimitat public de el! Inclusiv cei care-i datorau carierele și funcțiile publice! Adicā tot! Nu am trādat și mā privesc liniștit dimineața in oglindā când mā bărbieresc! Nu-mi pasā de înjurăturile marxiștilor rezist, am rāmas același om curajos de la baricada de la Inter din Decembrie 89! Insā vā spun sincer: atâta trādare și fățărnicie ca in Noul PSD condus de Ciolacu și Stanescu, nu am vāzut! Noul PSD mimeazā cā face opoziție, dar in secret se gudurā penibil la picioarele noilor stăpâni! Și va spune asta cel care a fost 4 ani secretar al partidului in timpul lui Nastase, secretar general adjunct și secretar general al PSD in ultimii 9 ani! Și eu știu și îmi asum ceea ce zic!”, scrie Codrin Ștefănescu.