El a susţinut că premierul „este un mincinos" şi l-a calificat pe Ludovic Orban ca fiind „ultimul brontozaur al politicii româneşti de 30 de ani".

„Domnule prim ministru, ca de fiecare dată, v-am ascultat cu foarte mare atenţie, eu un mincinos mai patologic decât dumneavoastră nu cred că am cunoscut vreodată. Sunteţi la guvernare de un an şi jumătate, în diverse formule, dumneavoastră fiind ministru de Finanţe pe timpul domnului Orban şi acum prim ministru. (...) Ştiţi la fel de bine, domnule Cîţu, că nu a guvernat PSD România în ultimii 30 de ani. Ştiţi ca şi domnul Orban - cred că, domnule Orban, sunteţi ultimul brontozaur al politici româneşti în ultimii 30 de ani la nivelul ăsta. Nu mai există în Parlamentul României niciun om politic cu vechimea dumneavoastră. Ştiţi că nu mai are niciun reprezentant în CA-urile statului român PSD în acest moment, sunt nepoatele, amantele şi politrucii dumneavoastră. Aţi avut grijă să-i schimbaţi pe toţi şi să-i puneţi pe ai dumneavoastră", a spus Ciolacu.

Ciolacu a negat acuzaţiile conform cărora PSD fură din buget.

„Am înţeles că PSD fură din buget. Eu îmi aduc aminte de UNIFARM. Nu era PSD-ul formaţiunea politică care ne-a ţinut pe toţi în casă, în timp ce voi furaţi, Toate dosarele sunt la DNA. Chiar nu ţi-e ruşine să vii să ne spui că noi furăm? Vezi cine stă în stânga ta şi întreabă-l dacă a fost la OLAF săptămâna trecută să dea cu subsemnatul. Bugetul cu care aţi venit în Parlament este o ruşine pentru România, este un buget în care nu aţi considerat oportun să investiţi în Educaţie şi Sănătate sau să creşteţi alocaţii şi pensii conform legilor în vigoare. Atât puteţi! Aceasta este viziunea dumneavoastră de austeritate pentru România şi veţi fi judecat de români pentru aceasta. În schimb, nu mă aşteptam, domnule Cîţu, să veniţi cu un buget care să încalce legea, tocmai dumneavoastră, care vă războiaţi cu Al Capone", a argumentat Ciolacu.

Citeste si: Gabriela Firea acuză Guvernul de „manipulare supremă”

Potrivit acestuia, „Guvernul continuă să împartă bani discreţionar în funcţie de interese politice, ceea ce este o infracţiune", la proiectul legii bugetului fiind o „anexă direcţionată numai pentru anumite formaţiuni politice".

„Nimeni, niciodată, în politica românească nu şi-a permis aşa ceva! Asta este normalitatea promisă de preşedintele Klaus Iohannis pentru viitorul României! Cu ce sunt de vină locuitorii de la Botoşani, de la Vaslui, de la jumătate din ţară - Mehedinţi, Călăraşi, Gorj, Tulcea, Olt? Acei oameni nu plătesc taxe, domnule Cîţu? Cum să pedepsiţi oameni şi administraţii locale pentru că nu aţi câştigat dumneavoastră acolo alegerile? Cine şi-a permis până la dumneavoastră, domnule Cîţu, o astfel de abordare?", a adăugat Marcel Ciolacu.

El a anunţat că social-democraţii nu vor vota bugetul în această formulă şi, dacă este cazul, vor ieşi în stradă „alături de ceilalţi români care ies zilnic".

„Nu vom vota bugetul în această formulă - Totul pentru voi şi nimic pentru români. Şi dacă aici, în Parlament, nu veţi respecta românii din întreaga ţară, şi cei care v-au votat, şi cei care nu, atunci eu şi colegii mei, parlamentari, simpatizanţi, administraţiile locale, aleşi locali, vom merge în stradă alături de ceilalţi români care ies zilnic", a precizat liderul PSD, citat de Agerpres.