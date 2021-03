„Pe gaz, pe lângă alocarea de 200 milioane pe exerciţiul actual, eu cred că putem să solicităm finanţare şi pe PNRR. De asemenea, noi am solicitat deja, în cadrul bugetului 2021 - 2027, încă 800 de milioane. (...) E o nevoie mare de tot de finanţare. Aici trebuie să vă spun că noi am prevăzut şi am făcut o modificare la Legea gazelor şi electricităţii prin care 50% din taxe..., odată ce pornesc exploatările offshore şi deja e posibil în cursul acestui an să înceapă prima exploatare offshore, o parte din taxele care sunt colectate din exploatările de gaz de la Marea Neagră, exploatări offshore, să se constituie într-un fond care să finanţeze astfel de investiţii. Adică este posibil să avem o resursă şi bugetară pentru a suplimenta aceste investiţii", a afirmat Ludovic Orban, la dezbaterea pe tema Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, organizată la CJ Vrancea, potrivit Agerpres.

El s-a referit şi la Compania Naţională de Investiţii, menţionând că pot fi lansate proiecte noi prin această companie.

„Anul acesta am prevăzut o sumă efectivă de aproximativ un miliard. Am prevăzut credite de angajament care să permită lansarea de noi proiecte. Ştiţi că am modificat legislaţia şi am creat posibilitatea de a finanţa şi alte categorii de proiecte decât cele care erau finanţate. Că realitatea este că şcoli, grădiniţe, săli de sport s-au cam făcut şi atunci am vrut să extindem un pic portofoliul de proiecte pe CNI. Deci există o sumă alocată pe credite de angajament, care să permită începerea de proiecte noi", a adăugat Orban.

Liderul liberalilor a menţionat că, în acest moment, Compania Naţională de Investiţii are o capacitate limitată de a derula proceduri de licitaţie.

„Aşa cum este astăzi, Compania Naţională de Investiţii are numai o structură centrală, cu o capacitate limitată de a derula proceduri de licitaţie, ţinând cont de numărul de proiecte care sunt deja pe lista de sinteză, va trebui să găsim o modalitate de a putea derula procedurile mai repede. Încă nu am identificat o soluţie. Discutăm două variante: fie să înfiinţezi structuri regionale şi ele să deruleze procedurile pentru proiecte mai mici, structura naţională pentru proiectele mai mari, fie dacă se poate găsi legal, constituţional, o modalitate prin care să poţi să delegi derularea procedurilor de achiziţie către autoritatea locală. Încă nu am ajuns la nicio soluţie. Cert este că o să existe posibilitatea pe anul în curs de a putea finanţa proiecte", a explicat Ludovic Orban.

La dezbatere au participat mai mulţi primari din judeţul Vrancea, precum şi europarlamentarul Siegfried Mureşan, deputaţii Ion Ştefan şi Ionel Dancă.