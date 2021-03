„Ce urmează în 2021? Reformă şi investiţii! În 2020 România a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri şi am reuşit, aşa cum am promis, să evităm recesiunea tehnică. 1.4 milioane de români din sectorul privat au intrat în şomaj tehnic. Nu a fost niciun protest. Aceştia au înţeles situaţia dificilă prin care trece economia globală. Împreună am reuşit să avem cea mai mare creştere economică din UE, în trimestrul IV, şi astfel ne-am asigurat că românii care au stat acasă au avut un loc de muncă la care să se întoarcă. În sectorul public, salariile au crescut, anul trecut, în medie cu 8% (în unele sectoare cu 25%), în timp ce în restul Europei cu doar 3%. Salariile au fost plătite la timp, sporurile (multe fară sens) la fel. Costul cu cheltuielile de personal, în România reprezintă aproximativ 12% din PIB ( media UE este de 10% din PIB). Acest cost s-a dublat în 4 ani de zile (perioada 2017-2020)", a declarat Cîţu.

Potrivit prim-ministrului, anul acesta, toate estimările arată că, în sectorul privat, salariile rămân în majoritatea cazurilor neschimbate, informează Epoch Times.

„Suntem încă în perioada de criză. La începutul anului am luat decizia de a menţine şi veniturile din sectorul public la nivelul lunii decembrie 2020. Nu mai putem continua aşa. Este nevoie de reformă! Reformă în tot aparatul public şi în companiile de stat. Reforma sistemului de pensii. Reforma sistemului de salarizare. Reforma ANAF. Restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. Arieratele companiilor de stat au ajuns la 63 miliarde lei (în jur de 53 miliarde lei din 2014, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi). Vreau să ţineţi minte acest număr. Pierderile companiilor de stat sunt mai mari decât investiţiile bugetate în acest an. Asta au făcut socialiştii din economia României în ultimii 30 de ani. Au falimentat companiile de stat şi au acumulat pierderi. Sper că acum este clar de ce este nevoie de REFORMĂ din temelii pentru a putea face INVESTIŢII! Ajunge! Aşa nu se mai poate!", a precizat Cîţu.