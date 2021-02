„Acum o săptămână, când a introdus pe Ordinea de zi a ședinței de consiliu general care va avea loc mâine, punctul legat de suspendarea celor 5 PUZuri de sector liberalii i-au spus Primarului General că îl susțin cu toată determinarea (prin vot) pentru că și noi cunoaștem, și nu tolerăm, faptul că în București s-a construit haotic. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Am spus de atunci, în fiecare zi, același lucru: liberalii susțin acest demers al Primarului General. PNL București s-a schimbat, niciun rechin, niciun mafiot, niciun ... alt asemenea gen despre care s-a făcut vorbire astăzi amestecând PNL în discuție, nu are ce să caute în preajma liberalilor.

Suspendarea PUZ nu poate fi dată pentru ani de zile. Că nu mai este suspendare. Nu am o problemă să discutăm orice variantă dar cea pusă pe masă este de suspendare. Suspendarea se referă la o situație excepțională care trebuie rezolvată imediat. Liberalii nu vor să se amâne rezolvarea problemelor din PUZ cu anii, termenele scurte înseamnă mobilizare și soluționare a lor. Mai ales că știm, după cum ne-a informat Primarul General, unde sunt problemele acestor PUZuri. Am spus acest lucru partenerilor noștri de la USR Plus care susțineau termenul de 2 ani. Dacă tot se știu problemele, să le abordăm imediat și să nu tergiversăm rezolvarea lor. Sunt doar anumite zone din PUZuri (UTRuri) care prezintă probleme? Am întrebat de mai multe ori și răspunsul primit este că PUZurile nu constituie o problemă în integralitatea lor, ci pe anumite zone. Gen construcții pe malul lacurilor, construcții în zone de spații verzi. Niciun certificat emis și nicio autorizație în asemenea zone să nu se mai elibereze, până nu sunt corectate problemele. De aceea se suspendă, pentru a fi corectate. Alternativa, în viitorii ani, dacă nu mai există deloc PUZuri, nici măcar părțile bune din ele, este un PUG vechi de 20 ani până se termină cel nou, atât de necesar.

Dacă nu ne mobilizăm să corectăm, tot aici vom fi și peste 5 ani. Iar Primarul este determinat să facă acest lucru. Suntem alături de el.

Am discutat despre 3 luni de suspendare pentru a ne mobiliza ca să curățăm PUZurile de probleme. Putem chiar, în această perioadă, supune dezbaterii publice propunerile de intervenție în PUZuri, poate mai sunt și alte opinii din spațiul public legat de ce anume mai poate fi îndreptat, ce alte probleme trebuie să fie rezolvate. Este o ocazie pentru ca oamenii să se implice mai mult în deciziile despre orașul în care locuiesc și la care țin. Dar să nu tragem de timp, să le rezolvăm ca să curățăm cât mai repede Capitala de problemele urbanistice care vor distruge și mai mult orașul (dacă nu sunt corectate), lăsând, totuși, de la un moment dat, și oamenii corecți să muncească.

În general, cu cât se dă un termen mai lejer de rezolvare în sistemul public care are de făcut niște treabă în perioada imediat următoare deciziei, cu atât aparatul public va trage de timp până în ultima zi pentru soluționare. Știu ce spun. În România administrația nu are practica rezolvării lucrurilor de a doua zi de când s-a luat decizia, lasă pe ultimul moment al termenului maxim care i-a fost dat. Adică peste 2 ani, de exemplu. Cu o zi înainte de termen se va apuca de treabă. Pe propunerea de suspendare a Primarului General, liberalii consideră că problemele din PUZuri trebuie rezolvate imediat dacă tot se știe exact unde sunt aceste probleme, curățat orașul de rechinii imobiliari și lăsați oamenii corecți să contribuie la dezvoltarea armonioasă a orașului. Chiar nu pot să îi consider pe toți bucureștenii hoți, pe toți antreprenorii mafioți sau pe toți funcționarii leneși. Și nu pot să țin Bucureștiul blocat, trebuie să se dezvolte în mod corect. Abordarea bazată pe hate nu ne duce nicăieri. Sunt oameni și oameni în toate domeniile.

Proiectele propuse, de îndată ce devin Hotărâri de consiliu general, nu pot retroactiva. Am avut dreptate. E un principiu de drept explicat clar de cadrele universitare care au și experiență practică și care au acceptat să fie consultate atât de grupul Consilierilor generali PNL cât și de cei ai USR Plus. Și eu sufăr pentru modul în care a fost mutilat Bucureștiul dar orice decizie dată acum nu va rezolva situația unei construcții ilegale deja încheiate (deci din trecut) despre care îmi scriu oamenii deranjați, pe bună dreptate. Ceea ce ne dorim toți este să nu se mai întâmple lucrurile haotic în plan urbanistic în București, așa cum au funcționat sub administrația PSD. Am primit toți și răspunsul experților în legătură cu situația celor aflați în procedură de autorizare.

E prea mult hate și prea puțină disponibilitate de a urmări argumentele pentru luarea unor decizii corecte pentru oraș. Pun pe seama dorinței de a vedea lucrurile în bună ordine în Capitală. Chiar suntem mulți cei care ne dorim acest lucru. Este un lucru bun.

Mulțumesc echipei mele, consilierilor generali PNL pentru toată seriozitatea cu care au abordat lucrurile în aceste zile. Pentru care ne-am dedicat tot timpul care a fost solicitat, indiferent ce alte urgențe au apărut în agendă”, scrie Violeta Alexandru.