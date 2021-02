„O nouă zi, un nou atac josnic.

Să debranșezi grupurile de interese de la banii de la stat nu e greu. E ușor. Pur și simplu faci ce am făcut eu. Nu mai aprobi contracte/programe păguboase pentru stat din care se vede de la o poștă că se sifonează bani. Și faci totul transparent și public, așa cum am făcut aici: http://www.economie.gov.ro/informatii-publice/contracte

Ce e greu, însă, e ce urmează. Adică un atac continuu al acelor grupuri de interese care deodată se văd debranșate de la banii contribuabililor.

Aoleu! Și-a delegat atribuțiile! Normal că deleg. Toți miniștri fac asta. Am delegat fix ce au delegat și alții înaintea mea și fix ce deleagă și alții în ministerele lor acum. Dar partea asta nu o veți citi.

Azi citesc și mă minunez. O firmă care este acționar 0.061% într-o firmă în care sunt și eu acționar (trecută în declarația de avere din 2016) a aplicat la măsura 3 cu o zi după ce a fost lansată măsura, pe 4 decembrie. Pe 6 decembrie au fost alegerile parlamentare. Pe 24 decembrie am avut prima zi de mandat. Firma nu a aplicat deci în ultimele 48 de ore (acolo unde sunt suspiciunile că unele aplicații au aplicat după ce au văzut date despre dosarele din sistem). În plus firma nici măcar nu a venit cu o cofinanțare la limita eligibilității (acolo unde iar sunt suspiciunile). Și, în final, firma este complet neeligibilă. Este pe locul 2.174, adică are fix 1.643 de firme înaintea sa până la a fi eligibilă. Nu mai zic că eu am impus transparența pentru tot ce se întâmplă în minister.

Atacurile acestea nu mă impresionează. Mafia din sistem este puternică prin influența pe care o are și în politică și în media. În primele zile din mandat, mi s-a spus ce va urma dacă merg pe linia de a face totul public și de a debranșa mafiile de la banul public. Fiecare ministru are de ales între complicitate cu mafia și liniște sau reformă și scandaluri constante.

Pentru mine alegerea a fost clară. Am rezistat 4 ani cu atacuri constante mincinoase la adresa mea și a familiei mele, voi rezista oricât e nevoie pentru a reforma România. Vestea proastă e de fapt pentru ei: nu mă voi opri”, scrie Claudiu Năsui.