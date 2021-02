"Ar trebui în continuare să ne gândim la patru-cinci domenii unde să existe un pact naţional între forţele politice şi rămân destule subiecte în care poţi să faci o competiţie politică, chiar dură, dacă doreşti. Educaţie, infrastructură mare, sănătate şi mediu sunt acele domenii unde ar trebui să existe un pact, o înţelegere pe termen mediu, fiindcă sunt domenii unde nu poţi să faci oricum minuni în patru ani de zile, într-un ciclu electoral şi dacă ceva este început în sensul de a construi ceva, atunci să nu opreşti dacă se schimbă puterea şi să faci altceva decât este de făcut. Deci, dacă am reuşi să ajungem la acea înţelepciune - eu spun acest lucru de ani de zile (...) cele patru, maxim cinci domenii, aşa cum există pentru strategia noastră de apărare, pentru apartenenţa noastră la UE, o înţelegere între forţele politice, ar trebui şi pentru încă patru domenii vitale. Şi atunci, sigur, am vedea în opt ani de zile, în 10 ani de zile, în 12 ani de zile o dezvoltare uriaşă", a declarat Kelemen Hunor.



Potrivit vicepremierului, România are în prezent o şansă uriaşă, dată de cele 31 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi 36 de miliarde de euro pentru Fondul de Coeziune, alături de fondurile naţionale, menționează Agerpres.