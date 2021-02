Marcel Ciolacu nu a precizat exact când va fi întocmit documentul, dar susține că se bazează pe voturile unor membri ai partidelor din Guvernul de coaliție.

„Este prima moţiune simplă pe care am depus-o şi deja am avut patru voturi în plus, în afară de grupurile paralmentare PSD şi AUR. La doar două luni de la alegeri să avem patru voturi în plus faţă de ce avem noi ca opoziţie... Avem o sesiune parlamentară unde vom veni, categoric, cu o moţiune de cenzură”, a declarat liderul PSD, potrivit Mediafax.

Ciolacu a menționat și că specialiștii din PSD au pregătit deja un buget alternativ.