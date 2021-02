„Eu am spus întotdeauna că vreau să aloc mai multe resurse în acele sectoare unde avem un randament mai mare, pentru că doar aşa putem să avem venituri mai mari la buget în viitor şi să putem susţine şi cheltuieli sociale mai mari. În acelaşi timp, am spus de la început că eu nu sunt de acord să menţin în buget sau să susţin prin acest buget nenorocirile adoptate de PSD în 2017 - 2019. Am votat împotriva lor în Parlamentul României. Cum aş putea eu să le susţin astăzi din această poziţie. Am fost împotriva lor atunci, sunt împotriva lor şi astăzi. În acelaşi timp, dacă cineva îşi imaginează că noi putem să păstrăm acele nenorociri în buget şi să punem peste bugetul nostru, programul nostru de guvernare, se înşală. Nu avem cum, nu avem spaţiu. Pentru a crea spaţiu pentru programul nostru de guvernare, programul coaliţiei, programul de centru-dreapta, trebuie să eliminăm acele nenorociri. Şi am început. Şi eu rămân ferm pe această poziţie, de a elimina lucrurile din buget care au fost aprobate în perioada 2017-2019 pur populist şi nu vom menţine aceste lucruri în buget. Deci, prin acest buget reparăm dezmăţul făcut de PSD în perioada 2017-2019", a spus Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Victoria după vizita la Bruxelles, potrivit Agerpres.

Cîțu: „Tovarăşul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!”

Premierul a subliniat şi "ipocrizia lui Ciolacu şi a celor de la PSD" şi i-a cerut liderului social-democraţilor să-l sune pentru a vorbi despre buget.



„Mai mult, şi fac aici o paranteză şi să observăm cu toţii ipocrizia lui Ciolacu şi a celor de la PSD: aceşti oameni tot reclamă de câteva luni de zile la Comisia Europeană bugetul României. Aceiaşi oameni care acum câţiva ani de zile se supărau când noi reclamam la Comisia Europeană. Nu asta e problema că fac aceste reclamaţii. Eu aş prefera de la domnul Ciolacu, aşa cum am făcut şi în 2019 şi cum am cerut şi în perioada 2017-2019, de la tovarăşul Ciolacu aşteptam să mă sune, îmi luam eu o zi - două din viaţă, pierdeam timpul ăsta şi îi explicam cum e cu bugetul. Ştiu, e mai greu, dar îi explicam eu cum e cu bugetul, decât să facă aceste scrisori pe la Comisia Europeană. Deci, tovarăşul Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!", a mai spus Cîţu.