"Cum să ai, ministru al Economiei, să ai cont de administrator la selecţia pe fonduri europene? Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cred că dacă era un ministru PSD era DNA a doua zi în minister şi întreba cum e posibil aşa ceva. Dar tu, ministru, îţi scrii demisia, fiindcă e căciula prea mare pentru actualul ministru. Nu ştie cu ce se mănâncă o asemenea demnitate de ministru. Îmi pare rău de domnul Năsui, e un tânăr de perspectivă, dar e mult prea repede. E prea mare căciula pentru el. Trebuia să îşi scrie frumos demisia, lua buletinul la el, că nu e departe Ştirbei Vodă, se ducea frumos pe Ştirbei Vodă: domnule, am făcut o tâmpenie - dacă e ceva ce nu are de ascuns - mi-am făcut cont şi am intervenit în selecţie şi m-am uitat cum se face selecţia la fonduri europene a IMM -urilor", a afirmat Ciolacu.

El a adăugat că au fost probleme în ce priveşte selecţia celor care au accesat platforma.

"Dar cum s-a întâmplat în ultimele 48 de ore, cei care au accesat acel program tot aceia să fie selectaţi... După ce i-ai minţit pe români 'staţi cu toţii noaptea cu laptopul în braţe că primul venit e primul servit!'. S-au înscris săracii primii, dar au fost serviţi ultimii", a mai afirmat Ciolacu.

Toţi cei care au divulgat date cheie în cazul Măsurii 3, în speţă procentul de cofinanţare de la limita eligibilităţii, au comis fapte penale şi vor suporta consecinţele, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Claudiu Năsui.

Potrivit ministrului, el este acuzat că a avut cont pe platforma de granturi, dar "nu este absolut nicio problemă" pentru că a vrut să vadă fiecare pas din procedură şi să o optimizeze.

"Am folosit acel cont de câteva ori şi exclusiv în scopul înţelegerii proceselor din spatele platformei şi a muncii funcţionarilor pentru a creşte numărul de procesări pe zi. Ceea ce am şi reuşit. Am crescut numărul de evaluări de 9 ori în timp record. Pentru că vreau să fiu 100% transparent, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferente contului meu. După care am primele şi singurele accesări în 29 decembrie şi 31 decembrie. Deci, cu mult înainte să fie vreo informaţie relevantă. Pe 24 decembrie a fost prima mea zi în minister", a menţionat ministrul Economiei, potrivit Agerpres.