„În prima zi când am ajuns la minister, pe 24 decembrie, am primit de tot felul de cereri să semnez documente. Inclusiv contracte care angajează bani publici sau pornesc tot felul de licitații. Toate mi se spunea că erau „extrem de urgente”. Fără ele se bloca totul. Iar toate trebuiau semnate imediat, pe loc. Fără să am timp să consult documentația propriu-zisă. Nici măcar nu aveam echipă. Evident, nu am semnat nimic, pentru că nu cred în astfel de presiuni.

Am cerut, însă, o situație cu toate contractele pe care le-a încheiat ministerul anul trecut cu valoarea de peste 5.000 euro. Contracte pe care le vom face publice pe site-ul ministerului în curând.

Care credeți că sunt cele mai bănoase contracte ale ministerului economiei? Un minister mare după toate standardele. Ei bine, este un contract cu Xtra Expo SRL, de peste 2,8 milioane de lei pentru participarea la un târg în Köln.

Nu investiții, nu gândire pe termen lung, ci participarea la târg pe banii statului.

La un cost de 2,8 milioane de lei, ne-am gândi că au participat multe firme românești la acel târg. Câte credeți că au participat? 23 firme. Da, ați citit bine: 23 firme pentru un târg de 7 zile. Adică peste 122.000 lei per firmă”, scrie ministrul.

Năsiu spune că organizatorul ia un comision consistent, calculat pe valoarea contractului.

„Al doilea cel mai mare contract al ministerului economiei este tot pentru participarea la un târg: Fashion Week în Paris. Ne-a costat 2.541.730,82 lei și au participat 34 firme. Organizatorul este aceeași firmă ca la primul contract.

Următorul contract? Tot Paris Fashion Week dar, de data asta, a doua ediție, din octombrie 2020 (în plină pandemie). Contractul este de 1.970.652,34 lei și au participat 20 firme. Organizator? Ați ghicit: aceeași firmă.

Nu știu nimic de acea firmă. Văd doar că are multiple contracte cu ministerul, nu am încă cifra finală câte, deocamdată am reperat încă vreo 8.

Câți bani face această companie din banii statului? Doar la primul contract comisionul a fost de 348.670 lei. La următoarele a fost de 245.140 lei și 209.440 lei. Toate astea într-un an cu pandemie și buget de austeritate.

Curtea de conturi a semnalat în rapoartele sale nereguli referitoare la aceste târguri. De la modul de selecție a companiilor, la rezultatele efective pentru economia României. Voi reveni cu mai multe detalii după ce am o discuție și cu ei, inclusiv referitor la asta. Deocamdată, am văzut doar ce au scris în rapoartele din anii anteriori”, mai spune ministrul.

Năsui spune că nu va accepta risipirea banului public, oricare ar fi atacurile care vor veni din cauza asta: „Ministerul economiei trebuie să fie un sprijin pentru întreaga economie, nu doar pentru cei care știu să navigheze culoarele întortocheate ale statului. Iar asta ales într-un an care se anunță a fi foarte greu economic în care fiecare leu contează. De curiozitate, câți dintre dumneavoastră ați participat pe banii statului la astfel de târguri în străinătate?”.