Gabriela Firea solicită premierului și ministrului de Finanțe să vină cât mai repede în Parlament cu Bugetul de stat pentru 2021, deoarece „românii trebuie să știe ce intenții are guvernarea de dreapta cu viața lor”.

„Solicitam premierului si ministrului de finante sa vina grabnic in Parlament cu Bugetul de stat intarziat. Dl Cîtu a mai fugit de Parlament si cand a fost invitat sa dea explicatii in fata Comisiei de buget, la invitatia senatorului Daniel Zamfir (foto), ca presedinte al comisiei. Românii trebuie sa stie ce intentii are guvernarea de dreapta cu viata lor.

Ce investitii sunt prioritare, cati bani merg catre sanatate, educatie, infrastructura.

Care sunt alocarile bugetare pentru alocatiile copiilor, cresterea salariilor si a pensiilor. In toata Europa, chiar si in perioada de pandemie si contractie economica, guvernele au gasit solutii sa nu transfere catre populatie povara acestei perioade.

Numai la noi se anunta austeritate pe toata linia.

Daca cei cocotati la putere prin minciuna si frauda nu pot, nu stiu, nu vor, sa faca un pas in spate si sa lase specialistii social - democrati sa guverneze. De cate ori a fost la guvernare, echipa social - democrata a stiut sa promoveze masurile prin care toate categoriile socio-profesionale sa prospere”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.