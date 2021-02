După ce Stelian Ion a anunţat că doreşte să majoreze vârsta de pensionare pentru magistraţi, peste 70 de judecători şi procurori şi-au depus cereri de pensionare.

Ana Birchall denunţă goana după imagine a ministrului Justiţiei, în lipsa unor fapte concrete.

„O declaratie care degeaba a fost ulterior retrasa pentru ca deja a inceput sa produca efecte (si imi este teama ca e doar inceputul): "un numar de 47 de judecatori si opt procurori solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) eliberarea din functie, prin pensionare. Este un numar record de solicitari de pensionare, care au fost depuse dupa declaratiile ministrului Justitiei privind varsta minima de pensionare pentru magistrati!"

Poate totusi pe viitor se evita astfel de declaratii care nu ajuta absolut deloc sistemul judiciar ci risca sa il dinamiteze din interior! Un efect al acestui val de pensionari este marirea termenului de solutionare a dosarelor in instante, un termen care oricum e foarte lung! Acesta e adevarul! Am pretentia de la noul ministru sa vina cu fapte concrete care efectiv sa ajute sistemul judiciar sa fie in slujba cetatenilor cinstiti...nu numai declaratii date la N interviuri intr-o ciudata goana de PR politic. Oamenii politici ar trebui sa realizeze totusi ca cel mai bun PR sunt FAPTELE, ca lumea s-a saturat de declaratii si vorbe! Rezolva problema si dupa vii si anunti... nu azi declari ceva si peste cateva zile retragi!

P.S. DA problema pensionarii este una reala si trebuie rezolvata urgent, (inclusiv sa se elimine actuala formula de calcul si sa se revina la formula initiala de calcul pentru a elimina anomalia din acest moment cand sunt pensii mai mari decat salariul) DAR NU o rezolvi prin declaratii la TV ci prin fapte concrete, prin legi... ca doar este si majoritate parlamentara, nu!??", scrie Ana Birchall pe Facebook.