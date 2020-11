„Iohannis continuă acelaşi tir asupra opoziţiei, câteodată cred că Iohannis mi-a luat locul, fiindcă el se crede în opoziţie, e totuşi preşedintele României, are toate pârghiile constituţionale, inclusiv guvernul său. E ruşinos din partea unei preşedinte că am ajuns în această situaţie, să coboare ştacheta atât de jos într-o luptă politică, care nu este a lui. Este o luptă politică între partide politice, preşedintele ţării are alt rol constituţional. E campanie electorală ce face preşedintele”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD consideră singurul motiv pentru care președintele Klaus Iohannis iese în public cu dicursuri anti-PSD este acela că PNL-ul a scăzut în sondaje.

„Şi PSD-iştii şi românii s-au obişnuit cu aceste atacuri. Mai mult, nouă, ca partid, ne-au adus şi un beneficiu, noi nu mai facem sondaje de opinie. Noi când îl vedem pe preşedinte că iese la televizor şi atacă PSD-ul, este clar că PNL-ul stă prost în sondaje, alt rol nu poate fi. Am avut sondaje şi am văzut acest lucru, de câte ori ieşea, momentul acela era cel mai dificil pentru PNL. Acum, dacă iese în fiecare seară, înseamnă că stau foarte prost. Noi nu am mai făcut sondaje de ceva timp şi nici nu am de gând să fac. Eu îi înţeleg disperarea, este guvernul său, este partidul său”, a explicat Marcel Ciolacu, potrivit stirileprotv.ro.