„Și ALDE, și PRO România sunt două partide care îi încurcă. Și de aceea vor să scape de noi și să își pună în aplicare planul. Acesta este motivul pentru care ne-am unit, pentru a le sparge cooperativa”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu susține că unirea formațiunilor poate fi un succes.

„Vrem să le spargem cooperative pentru a nu-i lăsa pe români într-o democrație de mucava. Vă aduc aminte că în 2011, răspunsul politic la criza creată și amplificată de Băsescu și PDL a fost crearea USL și instalarea Guvernului Ponta. Victor Ponta, ca prim-ministru, a repus economica pe picioare, a redat pensionarilor pensiile tăiate și salariaților veniturile amputate.”

Liderul ALDE mai precizează că PNL și PSD sunt pe o cale greșită.

„E adevărat că atunci, PSD și PNL au avut curajul să se pună împreună, ceea ce până atunci părea imposibil atunci s-a realizat. Astăzi, și PNL, și PSD, aș spune că nu sunt de partea bună a baricadei. Sunt de partea greșită, așa că nu ne-a rămas decât nouă, împreună, să formăm noul USL, adică Partidul PRO România Social Liberal.”

Tăriceanu afirmă că anume această alipire va pleda pentru drepturile și libertățile românilor.

„Trebuie să fiți convinși că noi vom fi ultima redută în apărarea drepturilor și libertăților românillor. Noi vom fi cei din urmă, care ne vom bate pentru libertățile fiecăruia, dar și pentru drepturile economice câștigate. Noi vom spune NU concedierilor colective, noi vom spune NU împotriva supraimpozitării celor care produc.”

Liderul ALDE și-a exprimat susținerea și viziunea sa asupra viitorului României.

„Dar vom spune DA naționalismului economic și sprijinii firmelor românești. Vom sprijini firmele și produsele românești pentru că eu cred în continuare, chiar dacă am o vârstă, mai am o naivitate: cred că România trebuie să ajungă să fie a șasea putere economică a Europei. Suntem a șasea țară ca mărime după suprafața geografică și ca populație și nu văd ce ne-ar împiedica un plan, un program, un proiect național bine gândit ca să ajungem a șasea națiune a Europei, a șasea putere economică", a declarat Călin Popescu Tăriceanu la congresul fuziunii ALDE-PRO România potrivit antena3.ro