El a dat, în acest context, exemplul alegerilor prezidenţiale din SUA, care au loc marţi.

„În momentul acesta nu luăm în calcul amânarea alegerilor şi experţii nu sunt de părere că se impune amânarea alegerilor. Putem să vedem şi în lume ce se întâmplă. Chiar astăzi, după cum am spus, au loc alegeri în Statele Unite ale Americii, o ţară mult mai greu lovită de pandemie, din păcate, decât am avut situaţia în România”, a spus şeful statului.

Iohannis a afirmat că evoluţia pandemiei trebuie văzută în ansamblu.

„Nu putem să ne legăm de un anumit număr, ci trebuie să vedem evoluţia în întreg şi să luăm acele măsuri care permit controlul extinderii pandemiei şi atunci cu siguranţă şi alegerile vor fi posibile”, a punctat Iohannis.

Vorbind despre desfăşurarea procesului electoral viitor, şeful statului a dat exemplul alegerilor locale de la finalul lunii septembrie.

„În ce priveşte votarea propriu-zisă, deci ziua alegerilor, nu sunt complicaţii. Noi am exersat cu ocazia alegerilor locale aceste lucruri. Secţiile de votare au fost foarte bine organizate, măsurile sanitare au fost foarte bine gândite şi puse în practică”, a afirmat Iohannis, potrivit Agerpres.

Şeful statului a subliniat că, în actualele condiţii, campania electorală va fi diferită faţă de cea din alţi ani. „Este evident că, acolo unde incidenţa este mare, campania electorală se va desfăşura în media şi pe online. Altă posibilitate nu va exista”, a arătat preşedintele.

Iohannis: „Este nevoie de o reformă profundă în domeniul sănătăţii”

Klaus Iohannis a a mai spus că în domeniul sănătăţii este nevoie de o „reformă profundă”, acuzând PSD că a dus o „politică proastă”.

„La foarte mulţi parametri de sănătate publică suntem în coada clasamentului. Este trist, dar este adevărat. Din acest motiv, am spus încă de la începutul primului meu mandat că trebuie să punem un accent mult mai mare pe prevenţie, pe educaţie, pe programe naţionale care conduc în timp, nu de azi pe mâine, la o stare de sănătate a populaţiei îmbunătăţită. Deocamdată nu am ajuns acolo unde ne dorim şi unde îmi doresc. De aceea este nevoie de o reformă profundă în domeniul sănătăţii, de aceea este nevoie de un alt tip de guvernare decât am avut în ultimii 30 de ani. (...) Pot să vă spun că PNL este singurul partid care poate să vină cu o altă politică, care poate să implementeze o reformă autentică, împreună cu o largă majoritate din Parlament care se va forma, evident, după alegeri. Nu putem să continuăm sistemul care vedem acum că este falimentar, care a fost construit de PSD. Da, vom reuşi şi vom avea date mai bune la sănătate publică”, a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă.

El a susţinut că PSD a dus o „politică proastă” în domeniul sanitar.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, marţi, o şedinţă de evaluare şi prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19 cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretarul de stat în MS general dr. Ionel Paul Oprea, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila. De asemenea, la reuniune au participat dr. Andreea Moldovan - director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov şi dr. Gindrovel Dumitra - medic primar Medicină de familie, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul SNMF.

„Pandemia nu are culoare politică”

Despre invitarea lui Alexandru Rafila la această reuniune, Iohannis a explicat că acesta a fost invitat în calitate de reprezentant al României la OMS.

„Pandemia nu are culoare politică şi este, pe de altă parte, cunoscut faptul că doctorul Rafila este reprezentantul nostru la OMS şi în acea calitate a fost invitat, nu în calitate de candidat la alegerile parlamentare”, a spus Iohannis.

El a exclus o posibilă colaborare cu PSD în acest context.

„Colaborarea este, în această fază, destul de greu de imaginat, în condiţiile în care PNL este la guvernare şi împreună cu mine ne străduim, luăm măsurile care se impun, facem achiziţiile, facem testările, pregătim vaccinarea şi aşa mai departe, iar PSD şade pe o majoritate parlamentară cu care tot timpul la încercat să tragă frâna de mână şi să arate că au soluţii, doar că nu au, tocmai asta am spus adineauri, din ultimii 30 de ani, aproape în toţi anii, guvernele au fost PSD şi ce au făcut? Au creat un sistem sanitar care nu face faţă şi care nu livrează ce îşi doreşte tot românul”, a afirmat Iohannis.