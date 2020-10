„Posibil foarte mulţi membri ai PNL să fi votat cu domnul Iordache, ca pe urmă să facă scandal că uitaţi pe cine a pus PSD la Consiliul Legislativ. Altă explicaţie eu nu am. Dacă poate cineva să îmi dea altă explicaţie, eu o respect”, a spus Ciolacu la B1 Tv întrebat cum crede că au decurs lucrurile atunci când Florin Iordache a fost ales de plenul Parlamentului pentru a conduce Consiliul Legislativ.

Ciolacu a menţionat că PSD nu a negociat această funcţie pentru Iordache cu PNL sau cu USR-PLUS.

„Eu am o singură întrebare. Grupul PNL are peste 100 de parlamentari, 120, nu ştiu câţi au apucat până la urmă să ia, că au luat vreo 30-40 de traseişti, am înţeles că se regăsesc acum pe liste, le urez succes. Cum din 120 de parlamentari ai PNL domnul Zegrean a luat doar 41 de voturi? Nu ar vrea cineva de la PNL să ne explice acest fenomen, până vorbim de aranjamente şi negocieri între PSD şi alte partide?”, a mai spus Ciolacu, citat de Agerpres.