Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe fostul prefect al Capitalei vineri seară, la Digi24:

„Fostul prefect este o combinaţie de neomenie cu prostie rară. Rar am văzut aşa ceva. Pe lângă faptul că a debitat nişte imbecilităţi absolute în duminica aceea, nu le mai reamintesc, le ştie toată lumea, era şi inuman! „Păi sunt alegeri, şi mai sunt şi inundaţii!”. Nu exista nici cea mai mică preocupare în vorbirea acestui specimen în legătură cu oamenii aflaţi în dificultate acum, în Capitală. El trebuia să ia măsuri, atunci, pe loc! Cu fiecare oră se infectau oameni în plus, mureau. Şi ăsta spunea: «Sunt alegeri şi eu am fost la cumpărături». Inumanitatea, pe lângă prostie... Este formidabilă inumanitatea acestui individ“, a declarat jurnalistul.

Acesta și-a spus părerea și despre decizia premierului Ludovic Orban de a-l muta pe Cojanu la Secratariatul General al Guvernului:

„Domnul Orban a spus: «Să evaluăm, să vedem, după aceea ne pronunţăm, să mai frământăm problema în colectiv». Şi a frământat-o. Şi acum acest ins a fost pus la Secretariatul General al Guvernului – Luftinspektor. Adică inspector de aer. Individul ăsta e pus acolo să inspecteze, deci vine el şi spune cum e bine şi cum e rău! Ăsta... Ce mesaj transmite domnul Orban în felul acesta alegătorilor, cetăţenilor? Transmite mesajul: «Fiţi ticăloşi şi inumani ca acest individ şi ca mine, Orban. Pentru că dacă eu fac gestul ăsta, să-l mut pe ins de la prefectură în Secretariatul General al Guvernului, atunci sunt la fel de inuman şi de incompetent şi de impostor ca acest individ. Şi ştiţi ce vă cer, dragi alegători şi votanţi ai PNL-ului, vă cer să fiţi şi voi la fel. C-aşa e bine. Uite, vă dau eu exemplu, eu prim-ministrul. Aşa se face! Dacă vedeţi pe undeva un ins de soiul ăsta şi vedeţi că e în dificultate, daţi-i o mână de ajutor, oferiţi-i un loc! Mai călduţ, undeva. C-aşa e bine, aşa vă învăţ eu, prim-ministrul vostru»“, a adăugat acesta.

Acesta a discutat în cadrul emisiunii și despre noul prefect al Bucureștiului, Traian Berbeceanu, menționând faptul că acesta nu va opri pelerinajul din Capitală de la moaștele, Sfântului Dimitrie, pentru că nu-i va da voie Ludovic Orban.

„Nu va face aşa ceva. Nu va face aşa ceva pentru că nu îi dă voie Orban. Orban s-a consultat cu Patriarhul, din câte înţeleg, cu Daniel şi o să aleagă această formulă de discriminare a credincioşilor, numai cei din Bucureşti, cu regulile respective, dar pelerinajul nu va fi interzis cu totul şi nu o să facă asta domnul Berbeceanu. I-a spus domnul Vela: „Semnează!” la ceremonia de depunere a jurământului. Omul, probabil emoţionat, a uitat să semneze la sfârşit documentul. Ce i-a spus domnul Vela… Nu i-a spus: „Semnaţi, domnule prefect”. Nu, i-a spus: „Semnează!”. Nu o să facă domnul Berbeceanu nicio anulare, nicio suspendare a pelerinajului“, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Berbeceanu și-a depus jurământul vineri, menționând că este onorat să fie numit prefect al „județului București”. Acesta și-a corectat repede greșeala și a explicat că este foarte emoționat.

Fostul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu a fost demis luni de către premierul Ludovic Orban, după ce, duminică seara în cadrul unei emisiuni nu a ştiut să spună care este rata de infectare în Bucureşti atunci când a fost întrebat. Acesta a declarat că „a fost la cumpărături”, ca motiv al necunoașterii datelor.