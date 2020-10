Ea le-a cerut celor din PSD care vor să-i reproșeze înfrângerea să își asume public declarațiile, completând însă că nu se simte abandonată de colegi, menționează g4media.ro.

„Vom face o analiză a rezultatelor. În București am dublat scorul de la europarlamentare, am avut un scor politic de 33% la Consiliul General. Dacă cineva îmi dorește capul, îl pun pe tipsie cu drag. Cine are ceva de spus să spună direct și nu pe surse. Dacă discutăm pe surse pe site-uri care sunt împotriva noastră, nu e bine. Cred că cineva încearcă să bage bățul prin gard. Nu am simțit că sunt abandonată de colegii mei”, a declarat Gabriela Firea la intrarea în sediul PSD.