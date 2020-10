Reprezentanţi ai USR PLUS au organizat, vineri, două marşuri în centrul Capitalei pentru a le mulţumi bucureştenilor pentru încrederea acordată la alegerile locale.

Evenimentul a avut loc în doi timpi, în intervalele orare 9,30 - 11,00 şi 17,30 - 19,00. Coloana a plecat din Piaţa Victoriei, pentru a ajunge în Piaţa Romană şi a traversa apoi bulevardul Magheru, spre Universitate, urmând să se încheie în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti.

„V-am cerut semnături în stradă, ni le-aţi dat. V-am cerut încredere prin vot. Ne-aţi dat. Patru ani, acum, este sarcina consilierilor noştri, primarilor noştri, viceprimarilor noştri să vă arate că această încredere nu a fost plasată greşit. Acelaşi lucru l-am făcut, patru ani de zile, în toate forurile în care am fost prezenţi şi în care ne-aţi ales. Până la urmă, scopul nostru nu este altul decât să schimbăm faţa României în ţara în care ne-ar plăcea să trăim, într-o ţară în care diaspora să se întoarcă să muncească, nu doar în vacanţă să îşi vadă familia şi să plece la loc în străinătate”, a precizat Claudiu Năsui, copreşedinte al USR PLUS Bucureşti.

Ana Ciceală, consilier municipal USR, a declarat că Bucureştiul va fi transformat într-o comunitate în care locuitorii să poată munci, trăi, dar şi respira mai bine.

„Noi simţim o responsabilitate enormă să îl ducem la îndeplinire (acest mandat, n.r.). Să facem parcurile, policlinicile, curăţenia, grădiniţele pe care vi le doriţi şi voi. Să nu mai pierdem timpul în trafic şi la ghişee, cu birocraţie foarte multă. Acesta este mandatul vostru, pentru care vă mulţumim foarte mult şi pe care de-abia aşteptăm să îl ducem la îndeplinire”, a spus Ciceală, potrivit Agerpres.

