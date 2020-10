Dan Barna, a transmis că ceea ce s-a petrecut în 2016 nu se va mai întâmpla.

„Ce am văzut în ultimele două zile, și în special aseară, este un exemplu bun de ce înseamnă o campanie murdară, revoltătoare, într-o societate care se pretinde europeană.



Situația pe care a văzut-o fiecare român este următoarea: PSD a pierdut alegerile la București. La Sectorul 1, primarul Tudorache refuză pierderea și a încercat să fraudeze alegerile, a fost prins, și în disperare de cauză s-au gândit: hai să inventăm o minciună mai mare, că poate prostim și speriem populația și de data aceasta. După 30 de ani de prosteală PSD au mai încercat încă o dată. Dar nu le-a ieșit”, a declarat Dan Barna.

„Simpla idee că USR PLUS, care nu sunt în guvernarea locală de la Sector 1, nu deţinem pârghiile executive ale domnului Tudorache, nu avem personal angajat în clădirea respectivă şi în instituţiile implicate acolo, să se sugereze că noi am fi putut cumva să intervenim în procesul electoral este o minciună sfruntată şi o aberaţie. E foarte clar, dacă vă uitaţi, şi am aici, la poziţia 32, apare domnul Istrate Daniel, şoferul domnului Tudorache... Tot personalul acesta auxiliar şi tehnic al Biroului Electoral al Circumscripţiei electorale a Sectorului 1 face parte din Primăria Sectorului. Sunt oamenii domnului Tudorache. Ei sunt cei care au luat sacul în mână, cei care l-au dus în birou, la dispoziţia preşedintelui, dar ideea că observatorii USR ar fi pus mâna pe saci e o minciună şi un fals", a explicat Barna, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR PLUS.

