„La Bucureşti am dublat scorul politic, de la 16% la europarlamentare la 33%, iar au am obţinut un scor de 38%, foarte onorant, în condiţiile date, în care am avut tot guvernul împotriva mea, toţi banii de la guvern împotriva mea, s-au focusat toţi, cu o campanie deşănţată, negativă, la adresa mea ca persoană, în primul rând, au fost atacuri la persoană, am fost asociată negativ cu foştii preşedinţi de partid, s-a spus că am venit să pandelizez Bucureştiul. Mergeţi în Voluntari să vedeţi cum arată o fostă comună cu noroiul până la genunchi şi cum arată acum sau că am avut o caracatiţă. Abia aştept întâlnirea domnului Dan cu caracatiţa mea, că nu va fi decât eventual în farfurie, dacă o comandă la restaurant. Au fost foarte multe minciuni revărsate asupra mea şi, din păcate, au prins.(...) Nu am de ce să fac un pas în spate. Pentru că am dublat scorul partidului în Bucureşti să fac un pas în spate?(...) Eu o să mă bat în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar", a spus Firea la sediul central al PSD.

Ea a adăugat că se va face o analiză pentru fiecare judeţ în parte, iar judeţele vor analiza fiecare localitate, menționează Agerpres.

„Organizaţiile judeţene îşi vor lua propriile decizii, iar la nivel naţional, în primul CPN se va face şi o analiză şi cu siguranţă preşedintele partidului va anunţa rezultatele acestei analize", a menţionat Firea.

