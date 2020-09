Nicuşor Dan, candidatul la funcţia de edil al Capitalei susţinut de PNL şi USR PLUS şi prezentat de exit-poll-urile de duminică drept câştigător al scrutinului, nu a văzut în cursa pentru această funcţie o "trambulină" politică şi are un proiect pentru Bucureşti, a afirmat copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş.