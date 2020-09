„Constat cu tristețe, domnule Iohannis, că ați schimbat DEFINITIV haina de Președinte al României cu UNFORMA ELECTORALĂ de Agent-Șef al PNL. Nu vă interesează nivelul de trai al românilor, ci mai degrabă sărăcirea populației până în punctul în care singurii stăpâni ai țării vor fi doar marii îmbuibați de la PNL. NU majorarea pensiilor conform LEGII, ci austeritatea pe care o promovezi dumneata, domnule Iohannis, este de domeniul trecutului! Românii s-au săturat să audă că nu sunt bani și că e criză, dar să vadă că guvernarea liberală toacă banii țării pe mii de contracte supraevaluate”, a scris Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că tot de domeniul trecutului sunt şi „butaforiile” la care participă şeful statului, „cu vizite pe la obiective de infrastructură gen cioturi de autostradă şi linii ferate de 3 kilometri, în vreme ce execuţia bugetului pe zona de investiţii abia atinge 40%”.

„Tot regimul vostru se clădește pe o continuă contradicție între vorbe și fapte. Când ai mințit, domnule Iohannis? Când spuneai că nu vei ezita să introduci iar stareadeurgență, dacă va crește numărul de cazuri sau acum, când negi realitatea, fix înainte de alegeri? La fel ai negat și înainte de prezidențiale că nu vei anula majorarea din Legea pensiilor și a văzut tot poporul cum, alături de Orban și gașca lui, i-ați mințit in față pe cei vârstnici, majoritatea cu pensii sub 2.000 de lei! Când le spuneți, oare, adevărul românilor? Când Ministerul Educației transmite o circulară inspectoratelor școlare, decretând urgența trecerii la predarea online sau când negi senin acest scenariu? Când ministrul Sănătății vorbește degajat despre posibilitatea unui nou «lockdown» sau când revine și spune că nu îl ia în calcul? Poporul român are o vorbă: «Minciuna stă cu Rege la masă»! Azi, din păcate, Minciuna stă la Cotroceni și a devenit Președinte!”, a scris pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu.

