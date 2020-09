„În aceşti ultimi 30 de ani s-au acumulat frustrări în Moldova şi în Iaşi. S-au acumulat frustrări pe bună dreptate, pentru că infrastructura e într-o stare deplorabilă, investiţiile au fost puţine, mai ales cele creatoare de locuri de muncă, politicienii în cel mai bun caz au fost slabi, dacă nu de-a dreptul corupţi sau chiar hoţi. Vreau să fie clar că vorbesc de politicieni, vorbim de primarii, de administratorii, de cei din funcţii publice de la partidele care au guvernat şi administrat aici în ultimii 30 de ani. Din păcate, aici la Iaşi nu doar PSD-ul, dar inclusiv PNL-ul a trădat încrederea oamenilor la aceste alegeri sau în pregătirea lor. Au trădat încrederea oamenilor cinstiţi şi a unor oameni care aşteptau alternativă şi schimbări. Din păcate, PNL a luat primari pesedişti cu traista. I-a luat la grămadă", a spus Cioloş.

Aflat la Iaşi pentru a-şi arăta susţinerea faţă de candidaţii Alianţei la Primărie şi Consiliul Judeţean, deputaţii Cosette Chichirău şi fostul liberal Marius Bodea, Dacian Cioloş a declarat că „primarii pesedişti caută cu orice preţ să rămână în funcţie nu pentru că au proiecte pentru comunităţile lor, ci pentru că deja de două - trei mandate, unii chiar de patru, s-au obişnuit cu lucrul acesta, au impresia că fără ei lumea se dărâmă şi caută sistematic cu orice preţ să rămână în funcţie".

„Acesta este motivul pentru care îşi caută partid înainte de alegeri. Din păcate, aici PNL a căzut în această cursă", a afirmat el.

Cioloș: Fiecare om care se înscrie în PLUS sau USR trece printr-un filtru

Întrebat fiind de jurnalişti câţi dintre cei care au intrat în USR PLUS în ultimele luni sunt din alte formaţiuni politice şi candidează la alegerile locale, Dacian Cioloş a răspuns că numărul "e nesemnificativ".

„Chiar nesemnificativ. Vă spun un lucru: nu am calculat numărul acestora, pentru că nu am luat primari în funcţii care să vină în partid să îşi negocieze poziţii pe liste eligibile la primării sau la parlamentare. Fiecare om care se înscrie în PLUS sau USR trece printr-un filtru. Colegii din filială, din organizaţia locală, stau de vorbă cu ei, le verifică CV-ul. Chiar şi cei care în urmă cu un an-doi, trei, cinci, zece au fost într-un partid sau altul vin, dau explicaţii. Vrem să ne asigurăm că sunt oameni verticali", a spus copreşedintele USR PLUS.

Acesta a subliniat că acolo unde a găsit oameni de încredere, Alianţa USR PLUS a făcut înţelegeri cu liberalii pentru candidaturi comune, exemplificând în acest sens Bucureştiul, Galaţiul şi Sălajul, nu şi Iaşiul.

„Aici la Iaşi nu puteam intra într-o înţelegere cu un PSD deghizat. Nu facem înţelegeri cu sigle de partid. Nu facem înţelegeri doar de dragul de a construi majorităţi, noi vrem să construim alternativa. În urmă cu un an liderii naţionali ai PNL vorbeau de afacerile imobiliare ale primarului Chirica, iar acum Chirica e bun de când s-a înscris în PNL", a menţionat Dacian Cioloş.

El a precizat că pentru alegerile locale USR PLUS nu şi-a propus obţinerea unor procente, ci să aibă cât mai mulţi primari şi consilieri în administraţiile locale din ţară, adăugând că pentru aceasta este nevoie să facă "o breşă".

„Nu o să intrăm în această cursă a procentelor, pentru că noi suntem singura forţă politică relevantă din România care intră în aceste alegeri fără primari în funcţie. Targetul nostru este să avem primari şi consilieri în cât mai multe primării din ţară, ca să demonstrăm ceea ce putem face şi să arătăm oamenilor diferenţa faţă de cum au fost gestionaţi şi administraţi până acum. În ultimii ani, mai ales în ultimii 10-15 ani, plimbările astea de la un partid la altul din cele două mari partide, mă rog, mai sunt două partide satelit pe acolo, au devenit o regulă înainte de alegeri. Avem cam aceeaşi magmă care s-a întărit în foarte multe comunităţi locale. Noi trebuie să facem o breşă acum şi acesta e obiectivul nostru. Probabil că la viitoarele alegeri vom putea vorbi de câte sute, câte mii de primari are USR-PLUS, această nouă forţă politică", a spus Cioloş, potrivit Agerpres.