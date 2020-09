În momentul de față, Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt aproape la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, iar Traian Băsescu este cotat cu 10%.

Traian Băsescu a fost întrebat de un reporter dacă ia în calcul să se retragă din cursa pentru postul de primar general al Capitalei și să ceară votanților săi să pună ștampila pe Nicușor Dan, pentru a facilita victoria dreptei, iar acesta a răspuns: „Nu sunt geambaş de voturi. De când mă ştiu în politică, am luptat pentru fiecare vot. Iar acum lupt pentru că Alianţa PNL - USR ne-a împins la o candidatură individuală, ne-au scos din alianţă cu o săptămână înainte de depunerea listelor. Deci reţineţi: nu sunt geambaş de voturi: nici nu cumpăr, nici nu vând voturi”.

Băsescu, despre Firea și Nicușor Dan: „Doi laşi care înşeală electoratul din București”

Fostul președinte a mai fost întrebat și ce părere are despre faptul că Gabriela Firea refuză o confruntare directă cu el și Nicușor Dan: „Dar nu numai Gabriela Firea refuză. La fel de laş este şi Nicuşor Dan. Şi el întoarce spatele la luptele politice. E cam tânăr, dar are toate cicatricele pe spate. Şi unul, şi altul sunt laşi, înşală bucureştenii prin refuzul de a participa la confruntări. Ei stau pe valul voturilor propriilor partide, fără să aibă soluţii mai credibile pentru creşterea calităţii vieţii decât am eu. În aceste condiţii, preferă să fugă. Pentru mine, amândoi sunt doi laşi care înşală electoratul din Bucureşti, electorat care se pregăteşte să cadă într-o mare capcană: se pregăteşte să dea un vot politic în loc să dea un vot pentru cel care poate schimba Bucureştiul”, a mai spus Băsescu, potrivit adevarul.ro.

Citeste si: Firea: „Cabinetele medicale școlare sunt pregătite să facă față...