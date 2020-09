„Curba descendentă a îmbolnăvirilor de COVID-19 cu care se laudă Orban e ca revenirile în V ale lui Cîțu. Inexistentă!”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Potrivit președintelui PSD, acesta este rezultatul gestionării „eficiente” a pandemiei de către Guvernul lui Iohannis.

Acesta a transmis guvernanților PNL să ia măsuri, pentru că este important ca școlile să fie deschise în siguranță, iar economia să fie repornită.

„Lăsați minciunile și luați măsuri! Școlile trebuie deschise în condiții de siguranță, iar economia să fie repornită cu toate motoarele!”, a transmis Ciolacu pe Facebook.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu au venit în urma afirmațiilor lui Florin Cîțu, referitoare la gestionarea și repornirea economiei.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, susține că PSD confirmă acum faptul că PNL a reușit să gestioneze foarte bine economia în anul 2020, dar că acum mută „scenariul apocaliptic” în 2021.

„PSD confirmă, guvernul PNL a administrat FOARTE BINE economia în 2020. Dovada? Foarte simplu. PSD a schimbat mesejele cu care ataca guvernul. În fața datelor oficiale (vezi consumul astăzi în graficul de mai jos) nu mai are ce face și recunoaște că am reușit să evităm un dezastru economic în cea mai grea perioadă pentru economia globala. Foarte puține tari din lume pot spune acest lucru”, a afirmat Florin Cîțu.

„P.S. Asa cum am estimat, consumul - revenire in V (chiar daca o armata de "experti" m-a tot contrazis). Aici nu este vorba despre estimarile mele care acum sunt confirmate de realiate. Nu. Este vorba despre romani. Economia is revine asa cum am estimat in scenariul de baza si atunci TOTI romanii beneficiaza”, a mai transmis Cîțu.