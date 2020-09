"Astăzi, din păcate, am înregistrat noi cifre îngrijorătoare atât în ceea ce priveşte cazurile noi de infectare, cât mai ales numărul de decese şi persoane internate în secţiile de terapie intensivă. Vreau să transmit condoleanţe familiilor îndurerate de pierderea celor dragi! În contextul unor noi măsuri de relaxare adoptate de la 1 septembrie, precum reluarea activităţilor culturale şi redeschiderea restaurantelor, dar şi apropiata începere a anului şcolar, fac un nou apel: dragi români, continuaţi să fiţi responsabili! Virusul, în absenţa încă a unui vaccin, are o singură barieră, grija fiecăruia pentru propria persoană şi pentru cei din jur", a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

El a reiterat importanţa măsurilor de prevenţie, precum purtatul măştii, păstrarea distanţei şi igiena mâinilor, adăugând că acestea sunt "singurele arme" în confruntarea cu noul coronavirus.

"Guvernul, autorităţile statului au luat şi continuă să ia măsurile necesare. Sigur, nu este totul perfect şi pot fi recunoscute şi corectate acele erori. Însă fiecare dintre noi duce singur propria luptă cu pericolul infectării. În toate ţările lumii sistemele de sănătate au fost supuse unei presiuni extreme şi România nu a făcut o excepţie", a spus Iohannis.

Iohannis a mulţumit cadrelor medicale "pentru devotamentul şi profesionalismul lor" şi a făcut apel la personalul medical, la managerii de spitale şi la Direcţiile de Sănătate Publică să continue munca începută, să se organizeze şi "să menţină dotarea spitalelor la un nivel ridicat" pentru a avea la dispoziţie tot ce este necesar pentru îngrijirea persoanelor bolnave.

Întrebat de ce statisticile din ultimele două săptămâni ale Centrului European pentru Controlul Bolilor situează România pe primul loc, între statele membre UE, în ce priveşte rata mortalităţii cauzate de COVID, preşedintele a reiterat importanţa prevenţiei.

"Da, am discutat, evident, şi în ultimele zile cu ministrul Sănătăţii şi pe tot parcursul pandemiei. Datele sunt îngrijorătoare şi, exact din acest motiv, eu repet la fiecare apariţie publică ca oamenii să aibă grijă să poarte mască, să păstreze distanţa, să se spele pe mâini. (...) Asta cu vina autorităţilor cred că am mai discutat-o şi putem să ne reamintim că noi nu am stat rău la controlul epidemiei până când în Parlament PSD a tărăgănat adoptarea Legii carantinei şi, atunci, ne amintim foarte bine că, din păcate, atunci un număr mare de persoane s-au infectat, fiindcă s-a indus ideea că această boală nu este periculoasă. Acum plătim preţul pentru asta", a spus Iohannis.

Pe de altă parte, preşedintele s-a arătat convins că se vor asigura măştile de protecţie necesare pentru începerea anului şcolar.

"Înţeleg că s-a început livrarea acestor măşti şi este, evident, responsabilitatea firmei care a contractat să livreze aşa cum s-a angajat. În rest, sigur, sunt detalii pe care le pot explica cei care au încheiat contractul. (...) Cu siguranţă, se găsesc soluţii. Se vor găsi soluţii şi la guvern, se vor găsi şi în administraţiile locale şi înţeleg că deja multe administraţii au început să îşi procure astfel de măşti pentru a le pune la dispoziţia elevilor, respectiv a dascălilor", a spus şeful statului.

Iohannis: Am asistat luni la o situație care a frizat ridicolul în Parlament

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a înregistrat un eşec "previzibil şi lamentabil", el exprimându-şi speranţa că social-democraţii vor înţelege că politica nu se poate face urmărind doar mize mărunte de partid.

"Acestea sunt problemele reale ale României (cele reprezentate de gestionarea pandemiei - n.r.), iar autorităţile fac tot posibilul pentru a găsi rezolvările. Sunt însă unii care, în loc să fie parte a acestui imens efort de construcţie, încearcă doar să saboteze şi să pună piedici. Mă refer, desigur, la Partidul Social Democrat. Am asistat luni la o situaţie care a frizat ridicolul în Parlamentul României. Timp de mai multe zeci de minute s-a aşteptat întrunirea cvorumului necesar pentru dezbaterea şi votarea acelei moţiuni de cenzură neavenite. Cu alte cuvinte, chiar cei care au iniţiat acest demers nu au fost în stare să asigure prezenţa în sală a propriilor parlamentari", a afirmat preşedintele, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

El a apreciat că este "cinică şi iresponsabilă" depunerea unei moţiuni de cenzură într-un moment în care toate eforturile trebuie canalizate pentru combaterea pandemiei de coronavirus şi cu puţine luni înainte de alegerile parlamentare la termen.

"Acum, după eşecul previzibil şi lamentabil de luni, mă întreb cui i-a folosit toată această discuţie politicianistă a PSD, care pur şi simplu nu îşi poate stăpâni setea de putere. Ce soluţii pot aştepta românii de la un partid atât de lipsit de seriozitate care acţionează politic, nu pentru cetăţeni, ci doar pentru propriii membri. Eu mulţumesc tuturor formaţiunilor parlamentare care au înţeles gravitatea momentului pe care îl traversează ţara noastră şi nu s-au alăturat unor interese strict electorale. Sper ca pesediştii să ia foarte în serios această lecţie şi să înţeleagă că în România politica nu se mai poate face aşa cum continuă ei să o facă de ani de zile, urmărind doar mizele mărunte de partid", a spus Iohannis.

Preşedintele a adăugat că unii lideri PSD "continuă să inducă" ideea unei noi moţiuni de cenzură care să fie depusă în următoarea perioadă şi i-a îndemnat să înceteze "cu aceste jocuri cinice, care nu fac decât să provoace neîncredere şi să pună astfel în pericol" combaterea eficientă a epidemiei de COVID-19.

"Criza sanitară pe care o traversăm a generat reacţii în lanţ, care ne-au arătat mai clar decât oricând eşecul instituţional al acestui mod de a face politică, specific ultimilor 30 de ani şi care a fost patentat de PSD. Acum s-a putut vedea diferenţa dintre oamenii politici dispuşi să îşi asume cu responsabilitate gestionarea unui moment extrem de dificil şi politicienii fără soluţii, care alimentează ştiri false şi suspiciuni, făcând astfel foarte mult rău propriilor cetăţeni. România trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare accentuată şi să lase în urmă practicile nefaste ale trecutului", a spus Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.