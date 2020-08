Jurnaliștii prezenți la conferință miercuri seară au dorit să afle opinia președintelui cu privire la traseismul politic ce a avut loc în ultima perioadă, dinspre PSD către PNL.

”Eu nu am girat niciodată un traseism, nici nu am de gând să fac. Eu nu am nicio autoritate să-i spun unui politician ce trebuie ce să facă”, a declarat Klaus Iohannis.

Acesta spune că nu este în niciun partid politic și că nici nu poate interveni în viața unui partid.

”Eu, Klaus Iohannis, sunt împotriva ca un politician să treacă din motive electoraliste dintr-un partid în altul. Atenție, se poate întâmpla ca un partid să-și schimbe doctrina, dar aceasta e o situație rarisimă. pe mine, vă rog să mă întrebați într-o formulare corectă, nu într-o supoziție eronată”, a afiramt președintele.

Întrebările jurnaliștilor și răspunsurile lui Klaus Iohannis vin pe fondul racolărilor de primari social-democrați de către PNL, înainte de alegerile locale.