Primarul comunei Suharău, din Botoșani, este independent, însă anul acesta apare pe bannere atât cu lideri social-democrați, cât și cu liberali.

Doina Federovici, președintele PSD Botoșani, apare în bannere cu Marcel Chelariu, edilul din Suharău, și nu se arată deranjată de situație, având în vedere că PSD ar avea cel mai bun scor.

”PSD va avea cel mai bun scor în această comună. Și mă bazez aici pe lista pentru Consiliul Local, o listă destul de bună cu oameni profesioniști, gospodari, oameni care au performat în administrația locală”, susține Federovici.

Pe de altă parte, președintele PNL nu se arată deloc încântat de situație și nu înțelege neapărat gestul edilului.

”Eu am pus bannere cu dl primar și cu mine, în urmă cu două săptămâni. Dacă dl primar a luat decizia să pună cu d-na Federovici înseamnă că este opțiunea dânsului și nu mai am ce comenta. Ce pot să comentez? Am fost în urmă cu două zile, o să iau la picior toată comuna. Este o independență pe care nu o înțeleg, nu credeam că va face așa ceva”, spune Costel Șoptică, președintele PNL Botoșani.

Primarul nu vede nicio problemă cu situația de față: ”Candidatul de la PNL este consăteanul nostru, iar PSD susține candidatura independentă pentru funcția de primar. Și mi se pare normal să răspund cu aceeași monedă. Dl Șoptică știe de acest lucru, pentru că înainte de a face bannerele doar am discutat cu ambele tabere. Dacă ambele partide și nu doar ei, niciun partid cu excepția Pro România nu are candidatură pentru primar la Suharău. Unii susțin candidatura mea, alții poate nu o susțin și PNL-ul și PSD-ul, am discutat cu ambii și am stabilit că facem bannerele așa.”

Edilul este de părere că prin această candidatură susținută atât de stânga, cât și de dreapta: ”Știți cum este în campanie, oamenii nu pot să fie de aceeași culoare toți. Și eu știu foarte bine opiniile din Suharău. Sunt oameni care înclină spre dreapta, către PNL și în discuțiile cu mine așa o să voteze, pentru PNL. Sunt oameni care nu votează niciodată cu PNL și votează PSD. Deci nu este un inconvenient din punctul acesta de vedere. Așa-i normal, dacă-s independent nu ar trebui așa să fac?” notează botosaneanul.ro.