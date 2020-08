„Am făcut-o cu gândul la bucureşteni, ca şi prima dată. Am văzut că, în ultima perioadă, se practică gândul la cifre, la PUZ-uri, la autostrăzi suspendate, nimeni nu vorbeşte despre oameni. Cred că oamenii sunt cei mai importanţi. Am dovedit ataşamentul pentru bucureşteni în toţi aceşti ani şi, cu precădere, şi în această perioadă grea de pandemie. .

Prima mea grijă e să trecem cu bine această criză sanitară. Suntem într-un război sanitar. Am avut grijă de cadrele medicale, am dotat cum se cuvine spitalele. Bucureștiul nu va deveni astfel focar. Am început acum un amplu program pentru donarea de plasmă sanguină care va salva mii de vieți. M-aș bucura ca și Guvernul să se alăture demersului Primăriei Capitalei”, a declarat Gabriela Firea.

Printre ceilalți candidați la cursa pentru Primăria Capitalei se mai numără și Nicușor Dan, susținut de PNL și USR, și Traian Băsescu, din partea PMP.

