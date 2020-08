„Iohannis – Orban – Cîțu îngroapă economia! În doar 9 luni, guvernul Iohannis – Orban, cu Florin Cîțu la finanțe, a reușit să anuleze toate rezultatele economice obținute în ultimii 3 ani de zile de România. Practic, toate eforturile depus de guvernul din care ALDE a făcut parte pentru a crește economia României au fost anulate de acest guvern incompetent.

Economia României a consemnat un declin de 12,3% în trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, după cum arată Institutul Național de Statistică! Practic, conform graficului evoluției PIB trimestrial al României în perioada 2000 – 2020, am ajuns la nivelul finalului de an 2016!”, a transmis ALDE.

ALDE: „Acest Guvern Orban trebuie să plece acasă!”

Deși, potrivit datelor publicate de INS, în trimestrul doi al acestui an România are un declin de 12,3% față de primul trimestru din 2020, iar în semestrul I 2020 avem o scădere față de semestrul I 2019 cu 4,7%, pe seria brută și cu 3,9% pe seria ajustată sezonier, ALDE susține că Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, „ne spune că vede o scădere economică de 3,9% pe tot anul”.

„Cîțule, nu mai minți! Situația economică actuală este cauzată de propriile voastre decizii, niște decizii proaste, care au afectat grav economia. Ce vină au românii că guvernanții sunt incompetenți, ce vină are România? În vreme ce Iohannis – Orban – Cîțu continuă „țopăiala bugetară”, românii sunt îndatorați pe zi ce trece de acest guvern!

Pentru modul în care au gestionat bugetul țării în aceste 9 luni de zile, pentru modul în care au gestionat pandemia, pentru faptul că nu respectă legea, acest Guvern Orban trebuie să plece acasă!”, a mai scris ALDE pe pagina de Facebook.