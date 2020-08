Ioan Lihoni este primar (fost) social-democrat în localitatea Bethausen, din județul Timișoara.

Acum aproape un an de zile, primarul se dedica aducerii de oameni la mitingurile de susținere ale Vioricăi Dăncilă în cursa pentru prezidențiale. În paralel, edilul îl critica pe Klaus Iohannis, jucând cartea conform căreia președintele nu ar fi, de fapt, român.

Guvernarea și interesele s-au schimbat de acum un an de ziel, iar primarul a făcut și el o schimbare. Astfel, din acuzator al lui Iohannis, Lihoni a intrat în partidul celor care îl susțin și de unde a venit și președintele, PNL.

Ce declara Ioan Lihoni în 2019: ”Vrem un presedinte roman, de etnia noastra. Suntem singura tara din lume care avem presedinte de alta nationalitate decat a noastra. El nu poate sa cante noi suntem romani, ca nu e roman. Numele il tradeaza. Si neamul”

Citeste si: Turcan: „10 august 2018 este o rană neînchisă a democrației...

Citeste si: Cele mai bune surse alimentare de vitamina C

Aproape un an de zile mai târziu, primarul se descoperă furat și lăsat de izbeliște de PSD: ”Comuna si eu personal am fost sabotati. Nu am fost ajutat de PSD atatia ani de zile, mi s-au taiat patru proiecte. Nu am fost inclus printre cele 30 de comune care au primit apa si canal prin Aquatim.”