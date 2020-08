Comunitatea Delic s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin acțiunile anti-PSD în timpul discuțiilor cu privire la modificarea legilor justiției, prin care partidul ar fi încercat să îl scape pe Liviu Dragnea de pușcărie.

În data de 10 august, aceștia au decis să protesteze în mai multe locuri din București, alături de un elefant roz, în mărime naturală.

Acesta simbolizează neimplicarea șefului statului în rezolvarea dosarului 10 august. E de notat faptul că Declic este primul grup civic activ la protestele din ultimii ani care îl apostrofează astfel și pe Klaus Iohannis.

”10 August, nu uitam! Am adus un elefant roz in fata la Cotroceni! De ce am adus un elefant roz? Asta pare sa fie dosarul 10 august. Este o metafora pentru o problema fierbinte. Ne amintim ca presedintele Kluas Iohannis spunea acum 3 ani referindu-se e la modificarile la Codul Penal ca reprezinta un elefant pe care nimeni nu vrea sa-l vada. Iata ca nici presedintele Klaus Iohannis nu vede aceasta problema. Asteptam sa vedem daca dupa acest elefant roz va avea o reactie presedintele Klaus Iohannis. Nu stim cine sunt vinovatii, cine a dat atunci ordine”, au afirmat reprezentanții Declic, adunați pe trotuarul de vizavi de Cotroceni.

Palatul președintelui este prima oprire a elefantului roz. Acesta va merge pe parcursul zilei și la Curtea de Apel București, la Parchetul General, la DIICOT, la Ministerul de Interne și în final, la Piața Victoriei.

Curtea de Apel dezbate în cursul zilei de luni cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva șefilor Jandarmeriei, în dosarul 10 august.