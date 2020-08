„Va fi din ce in ce mai rau pentru ca e clar ca s-a scapat totul de sub control. Romania nu a luat masuri atunci in martie, cand trebuia, ca se doreau anticipate, Cîțu fugea prin Parlament. Pe urma s-au luat masuri foarte dure. Iar acum tot, tot, tot, tot ce face Guvernul, face pentru alegeri. Nu-i intereseaza nici de sanatate, nici de scoala, nici de economie”, a spus Ponta în cadrul unei emisiuni la România TV.

Acesta amintește că cei din Guvern nu au oferit nici până la acest moment măști de protecție persoanelor defavorizate, deși în aproape toată țara masca este obligatorie inclusiv în spații deschise.

„Mie mi se pare că situația va fi și mai rea pentru că în această perioadă ne-am apucat de campanie electorală. Eu vin la dvs de la Călărași, m-am întâlnit cu 5-6 colegi, am purtat măști, dar tot mă simt în pericol dacă nu cumva au întâlnit pe alți 5-6. Știți ce e cel mai rău? La Călărași - dacă îmi dați o tablă să vă scriu, rămâne în istorie - șeful PNL de la CJ a trecut la PSD și candidează la PSD. Șeful PSD, primar de municipiu, a trecut la PNL și candidează de la PNL. Într-o comună unde am pus banner cu Pro România, ni l-au dat jos pentru că primarul este de la PNL și soția primarului este senator PSD. Vorbesc serios, nu e în Caragiale, nu suntem în desene animate. Voi dați 200 de milioane, ne și îmbolnăvim, să ne ducem la vot să-l votăm pe penelistul care a trecut la PSD sau pe pesedistul care a trecut la PNL?

Câte alocații se puteau mări cu 200 de milioane? Terminăm alegerile locale și intrăm în campanie pentru alegeri parlamentare. Suntem o țară de nebuni. În loc să facem școală, sănătate și economie, noi facem alegeri după alegeri”, a mai explicat liderul Pro Romania.

