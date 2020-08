„Rusinos! Nu sunt capabili sa asigure mastile de protectie promise populatiei si gasesc tapi ispasitori! Premierul insista sa acopere incompetenta guvernului in mai multe privinte dar si in cea a achizitiei mastilor de protectie promise populatiei, aruncand pisica in curtea altora! Este a doua oara cand afirma la televizor ca firma care a contestat licitatia pentru masti este «abonata la contracte cu Primaria Capitalei». Prima oara am tacut, crezand ca e dezinformat! Dar vad ca persista in eroare!

Da, este abonata aceasta firma la Primaria Capitalei, dar nu la contracte, ci la contestatii! Si noua ne-au blocat nenumarate licitatii pentru achizitia unor produse si/sau servicii extrem de importante pentru bucuresteni”, a scris Gabriela Firea.

Primarul Capitalei susține că dacă vrea, Orban poate pune capăt acțiunii acestor firme „înființate doar pentru a câștiga bani din șicane”, spunând că premierul are și informațiile și uneltele necesare pentru a face acest lucru.

„Dar este clar ca nu se vrea! Mai bine arunca vina catre altcineva! Daca premierul insista cu aceste insinuari murdare la adresa mea, si a colegilor mei de la Primarie, o sa-l ajut public sa rezolve problema spinoasa, indicandu-i public persoana din anturajul sau care ar putea contacta direct si amical actionarii acestei firme, transmitandu-le ca nu este corect si moral ce fac! Da, da, cineva din primul inel de prieteni ai premierului! Hotii striga hotii!”, a mai scris Gbriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Reacția Gabrielei Firea a venit după ce premierul Ludovic Orban a declarat că o firmă abonat al Primăriei Capitalei a contestat licitația pentru achiziționarea măștilor de protecție destinate persoanelor defavorizate.

Mai mult decât atât, Ludovic Orban a spus că după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația, la finalul celor 10 zile, termenul limită în care urma să se încheie contractul, firma respectivă a intervenit la Curtea de Apel.