„De la începutul crizei, am cerut Guvernului să facă teste. Există programe care fac cartografierea virusului. Dar e nevoie de o testare masivă. Se putea interveni focalizat. Nu există dubiu în privința acțiunii Guvernului. Pierderea masivă de încredere a populației este rezultatul modului în care se comportă Guvernul. Cei care trebuie să dea exemplu sunt primii care le încalcă”, a spus acesta la Gândul Live.

Tăriceanu pare că nu a uitat de mica petrecere din biroul premierului și revine cu afirmații dure la adresa lui Orban în ceea ce privește gestionarea crizei sanitare, specificând faptul că nu este un exemplu demn de urmat pentru cetățeni atât timp cât el însuși nu poartă masca de protecție.

„Petrecere în biroul premierului…Nu este că ne place, că nu ne place. Sigur că e incomod de purtat masca. Am fost de curând plecat cu avionul, am stat cu masca pe față, nu e plăcut, dar ne-am conformat. Dar numai cu purtarea măștii nu este suficient. Guvernul are la îndemână toate instrumentele de putere. Nu poți să spui una și să fumezi alta. Nu poți să le ceri să poarte mască și tu stai într-o petrecere. Văd că și la președinte e foarte simplu. Guvernul a acționat perfect. Cine e de vină? Cetățenii și PSD. E absolut penibil. Singura explicație: Guvernul nu este capabil să gestioneze criza sanitară”, a mai adăugat liderul ALDE.

Citeste si: Băsescu, după ce Iohannis a criticat PSD: „Eu le dădeam una peste...