Tăriceanu susține că, în 2019, când în Parlament s-a decis dublarea alocațiilor, PSD-ALDE nu a amânat această decizie așa cum face acum Guvernul PNL.

„Victorieeeeee, anunța pe 14 februarie 2019 tânărul parlamentar Robert Sighiartău, secretarul general al PNL. Victorieeeeee, am trecut în Parlamentul României o lege care va dubla alocațiile copiilor! Peste 4 milioane de copii vor beneficia de alocații mărite, motiv de bucurie și mândrie. Așa se bătea cu pumnul în piept tot PNL-ul! Ce a făcut atunci guvernul PSD-ALDE? Am amânat plata alocațiilor așa cum o face guvernul PNL? Am inventat motive ca să dăm doar 10-20% din dublare? Nu! Am înțeles mesajul și am găsit bani să dublăm alocațiile, așa cum s-a hotărât în Parlament!”, a scris Tăriceanu pe Facebook.

„Ați mai auzit atâta vaiet? De parcă ar da banii de la ei din buzunar!”

Liderul ALDE îi acuză pe liberali că găsesc bani pentru orice altceva, mai puțin pentru majorarea alocațiilor și pensiilor și amintește că au împrumutat peste 100 de miliarde de lei în ultimele 9 luni.

„Astăzi Guvernul PNL trebuie să pună în aplicare o lege dată tot de Parlament, o lege pe care au votat-o și ei, și pe care președintele lor a promulgat-o: dublarea alocațiilor pentru copii! Îi vedeți cum își smulg părul din cap? Ați mai auzit atâta vaiet? De parcă ar da banii de la ei din buzunar! Motive și paramotive să justifice amânarea sau mărirea cu doar 10-20% a alocațiilor!

Mai, nemernicilor, găsiți bani pentru orice, doar pentru mărirea alocațiilor și a pensiilor nu? Ați împrumutat peste 100 de miliarde de lei în 9 luni de când guvernați și nu am văzut vreun ban! Găsiți bani pentru rachete, găsiți bani pentru materiale sanitare supraevaluate, găsiți bani de cumpărat mass-media și doar pentru alocații și pensii nu mai găsiți?

Scotociți-vă bine prin buzunare și găsiți sau, dacă nu, plecați, pentru că vor fi niște oameni sănătoși la cap în țara asta care să respecte o lege dată de Parlament!”, a mai scris Călin Popescu Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.