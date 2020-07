Klaus Iohannis i-a avertizat pe social-democrați că vor fi responsabili pentru românii care se îmbolnăvesc de coronavirus, dar și pentru cei care mor din cauza acestei boli, dacă nu votează cât mai curând legea carantinei.

”E foarte greu de luptat cu aceasta boala si am spus ca acum nu este momentul unor dispute politice. Va spun drept ca sunt siderat de felul in care PSD a reactionat si reactioneaza in Parlament acum cand este in discutie o lege foarte importanta legat de izolarea si carantinarea persoanelor. Este nevoie urgență de acastă lege. PSD a venit cu argumente care sunt false. Zicea că Guvernul trebuia să vină mai repede cu această lege. Guvernul nu avea cum până nu se publicau raționamentele CCR, PSD pune că e o lege prost făcută. Acesta e scopul dezbtareii să repare orice lege”, a afirmat președintele.

”PSD tergiversează și pe mine mă surprinde acest cinism de care dă dovadă PSD, tegiversând această lege. PSD privează guvernul de instrumente de luptă cu pandemia. Această tergiversare prin care PSD vrea să pară intersat poate să coste viața a zeci sau sute de români. Reiau apelul către Parlamet. Aprobați o formă bună a legii! Astfel, veți fi moralmente răspunzători de moartea a zeci de români. Această tergiversare este intolerabilă”, a transmis președintele Iohannis.

