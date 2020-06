Predoiu a declarat că traficul de persoane și crima organizată au ajuns la un grad intolerabil în România și dă vina pe PSD, care, anul trecut, în tipul guvernării, nu a luat măsurile necesare combaterii lor.

Ministrul Justiției susține că aceste fenomene se datorează „și unei impunități pe care crima organizată a simțit-o, a speculat-o, a valorificat-o”.

„În timpul fostului Guvern PSD. Daca lucrurile au ajuns in acest punct intelorerabil este pentru ca cei care au condus la vremea respectiva MAI - Carmen Dan, Camera Deputatilor - Liviu Dragnea, Ministerul Justitiei - Florin Iordache, nu au luat masuri la timp, s-au facut ca nu vad acest fenomen, au distrus legislatia in justitie, au descurajat actiunea politistului, au transmis un semnal clar interlopilor ca își pot face de cap. Voit sau involuntar, e mai putin important pentru cetateni, cert este ca rezultatul este acelasi, se vede clar in raportul Departamentului de stat SUA, este o analiza obiectiva, independenta, facuta de alt Guvern”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit stiripesurse.ro.