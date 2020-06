Olguța Vasilescu susține că PSD se comportă acum cu Nicușor Dan la fel cum se comporta și USR cu social-democrații atunci când el era la conducerea filialei.

„Nicusor Dan plange de mama focului pe la tv ca se comporta si altii cu el cum se comporta USR cu ai nostri pe vremea cand era el presedinte acolo. Baietas, e o vorba in popor: ce tie nu-ti place, altuia nu-i face! Mai tii minte cand stateai atarnat de tribuna parlamentului cu pancarta de gat si nu ii lasai pe deputatii PSD sa vorbeasca? Sau cum mergeai peste ei in conferinte de presa? Ai uitat? O sa-ti mai amintesti din cand in cand... Si o sa simti ce simteau si aia pe care ii atacai cu haita ta... ”, a scris Olguța Vasilescu.

Aceasta a povestit că un astfel de comportament perturbant din partea USR, față de membri PSD, s-a manifestat în nenumărate rânduri.

„Apropo! Ieri, un parlamentar USR cerea de la tribuna sa i se adreseze ceilalti cu respect. Altul care ne baga telefonul in ochi si punea muzica la maxim la boxe, in comisiile parlamentare, cat sa nu se poata lucra... Nici macar nu il jignise cineva! Dupa ce au facut pe revolutionarii din popor, acum s-au descoperit brusc de viță nobila si pretind sa li te adresezi ca la boieri... Poate va luati si o camasa pe voi si puneti o cravata la ea, daca tot veniti sa vorbiti in parlament si mai pretindeti si respect!”, a mai scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Reacția Olguței Vasilescu a venit după ce, ieri, Nicușor Dan a fost bruiat de mașinile de salubrizare din Sectorul 5, în timpul unei conferințe de presă pe care o susținea.

Angajații Primăriei Sectorului 5, care lucrează pe mașinile de salubrizare, i-au pus gând rău lui Nicușor Dan în această dimineață și i-au întrerupt conferința de presă claxonând insistent în apropierea acestuia și a jurnaliștilor.