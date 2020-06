În weekend, liberalii au împărțit copiilor baloane galbene cu sigla PNL. Pozele au apărut apoi pe pagina de Facebook a PNL Sector 1, unde se observă cum reprezentanții PNL nu păstrează distanța, ba mai mlult, nu poartă măștile constant și umflă baloanele cu gura, pe care le oferă apoi copiilor.

Ponta, revoltat: „Fie esti precaut - fie esti prost - fie esti PNL-ist”

Victor Ponta a văzut și el aceste fotografii și s-a arătat de-a dreptul revoltat de faptul că liberalii nu au respectat regulile de prevenție împotriva coronavirusului, pe care chiar ei le-au dat.

„Presedintele Klaus Iohannis - «fie esti precaut - fie esti prost - fie esti PNL-ist»! Credeti ca PNL-istii din poza (toti secretari de stat in Guvernul PNL) nu au vazut la televizor reclamele care spun sa porti masca - si pe care Guvernul PNL a platit 40 de milioane de Euro (adica pensia minima pentru 200.000 de pensionari)?!?! Regulile de protectie NU se aplica daca esti de la PNL /nu se aplica daca esti in Guvernul PNL /nu se aplica daca Guvernul PNL te trimite la munca in strainatate! In rest se aplica - si chiar le prelungim 30 de zile!!!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Încălcarea regulilor s-a petrecut chiar în prezența medicului Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a lui Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și a lui Dragoș Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.