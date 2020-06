Birchall o acuză pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, că folosește banii publici „în alte scopuri decât cele prevăzute de lege”.

„Aseara, in emisiunea Legile Puterii de la Realitatea Plus moderata de Mădălina Dobrovolschi, am discutat putin si despre tacerea suspecta a doamnei Firea intr-o problema de interes public. Scriu aici putin mai detaliat pentru ca este inadmisibil ce se intampla. Poate totusi doamna Firea ia o pauza din campania de imagine permanenta pe care a avut-o din prima zi de mandat și clarifică aceste aspecte care țin de interesul public al bucureștenilor!

Asa cum am spus, eu am descoperit că în spatele mesajelor în care sunt atacată se află conturi false care duc la Primăria Capitalei. Cine nu știe, aceste acțiuni și complicități sunt infracțiuni prevăzute de Codul Penal și de Procedură Penală. Am solicitat autoritătilor legale competente să se sesizeze din oficiu, tot în regim de urgență, dat fiind că vorbim aici de folosirea banului public în alte scopuri decât cele prevăzute de lege”, a scris Ana Birchall.

Fostul ministru al Justiției face un apel la angajații Primăriei Capitalei care știu despre aceste ilegalități, să meargă în fața autorităților pentru a le semnala.

Citeste si: Firea anunță că va depune plângere penală la adresa ministerului...

„Fac un apel la constiinta oamenilor care lucreaza la Primăria Capitalei, unii dintre ei sunt convinsa ca sunt oameni de mare bun-simt. Cei care stiu despre asemenea practici sa vina si sa spuna cinstit, sa nu se teama de amenintarile infractorilor pentru ca legea ii va proteja. Din contra, cei care vor continua sa lucreze "din umbra" - asa cred ei - pentru cei care incalca legea, vor intra in aceeasi categorie cu ei, pentru ca legea ii considera complici sau chiar faptuitori - iar de-a lungul vremii sunt sufieciente exemple prezentate public de exemple de oameni care initial au fost bine intentionati dar, pusi de sefii lor sa incalce legea, au sfarsit prin a fi considerati EI mai vinovati decat acei sefi. Sefii au scapat, iar ei au fost lasati sa plateasca si pentru greselile lor, si pentru greselile si faptele penale ale sefilor lor.

Deci inca o data spun: fac un apel la cei care stiu despre aceste fapte savarsite in Primăria Capitalei, fapte care intra sub incidenta legilor penale, sa nu isi riste libertatea pentru niste himere, pentru niste promisiuni care - istoria ne-a aratat cu prisosinta - nu se vor implini niciodata. Ii rog sa vina fie catre mine personal, fie catre organele juridice abilitate si sa denunte aceste practici, sa condamne astfel folosirea banului public in interesul personal”, a mai scris Ana Birchall pe pagina sa de Facebook.